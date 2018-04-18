Копите деньги в сберегательной кассе. 11 способов обмануть себя и начать откладывать

Начать откладывать деньги для многих непосильная задача. Кажется, что средств едва хватает на жизнь, не до накоплений. Но успешно копить можно при любой зарплате, нужно лишь усвоить некоторые приемы. Копить деньги — особое искусство. Особенно сложно это делать, если доходы невысоки. Но способ обмануть самого себя и начать откладывать деньги есть, пишет Enterpreneur. Вот десять самых простых способов начать копить.

1. Автонакопление

Это самый простой способ копить деньги. Просто настройте в своем интернет-банке опцию перевода определенной суммы каждый месяц на накопительный счет. Дальше можно наблюдать, как увеличиваются ваши сбережения. Есть возможность перевода как определенной суммы, так и процента от дохода, выбирайте наиболее удобный вариант.

2. Постепенно увеличивать накопления

Начните копить понемногу, например по 10% с каждой зарплаты. Затем каждый месяц повышайте размер накоплений на 1 процентный пункт. То есть 11%, 12%, 13% и так далее. Видя, как увеличивается накопленная сумма, вам, скорее всего, захочется откладывать еще и еще.

3. Отчислять процент от покупок

Некоторые банки позволяют переводить определенный вами процент от покупок на накопительный счет. Например, вы определили, что с каждой покупки будет отчисляться 10%. После покупки продуктов на 2000 рублей на накопительный счет поступит 200 рублей, это произойдет автоматически.

4. Сохранять мелочь

Если вам тяжело копить безналичные деньги, то копите наличные. Старайтесь каждый вечер, когда приходите домой, бросить в копилку мелочь или несколько купюр. Как только копилка наполнится, отнесите деньги в банк и положите на счет.

5. Копите бонусы

Как только вы получаете что-то сверх зарплаты, отправляйте это на накопительный счет. Это могут быть премии или доход от подработки. Часто хочется потратить эти деньги на приятные мелочи, но лучшее их применение — получение дополнительного дохода.

6. Назовите счет красиво

Обозначьте цель, на которую вы копите, и назовите свой накопительный счёт. Например, «На отпуск» или «На Мазерати». Это повысит шансы на увеличение сбережений.

7. Используйте кредитки с кэшбэком

С каждой покупки определенный процент будет возвращаться на счет. Чаще всего банки возвращают 1–2% за все покупки или до 30% в специальных категориях. Полученные от кэшбэка деньги отправляйте на вклад.

8. Платите себе в первую очередь

После получения зарплаты в первую очередь переведите деньги на сберегательный счет. Только потом оплачивайте другие счета: за жилье, машину, налоги и т.д. Этот способ гарантирует, что вам получится отложить деньги до момента, когда они закончатся.

9. Затрудните доступ к деньгам

Если вы берете деньги со сберегательного счета, лучше затруднить к нему доступ. Откройте вклад без возможности частичного снятия.

10. Устройте соревнование

Предложите кому-нибудь соревнование: кто больше накопит денег, тот станет победителем и получит, например, бесплатный обед. В итоге вы оба станете победителями, поскольку начнете активно копить.

11. Перед покупкой вещей ждите 24 часа

Много денег впустую уходит на импульсивные покупки. Следуйте простому правилу: если увидели вещь, которую хотите купить, подумайте сутки, нужна ли она вам. Если не нужна, то считайте, что сэкономили деньги. Отправляйте их на вклад.

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