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Топилин сообщил об увеличении долгов по зарплате
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Топилин: задолженность по зарплате в марте увеличилась на 65 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Задолженность по заработной плате по РФ в прошлом месяце увеличилась на 65 млн рублей. Об этом заявил в среду глава Минтруда Максим Топилин на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Уровни долгов по зарплате — мы имеем тенденцию к снижению, если сравнивать с уровнем прошлого года. В прошлом месяце произошло небольшое увеличение задолженности на 65 млн рублей, но это фоновое изменение, я считаю", — сказал он.
Согласно последним данным Росстата, общая задолженность по зарплате в России составляет 2,86 млрд рублей.
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