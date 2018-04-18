Топилин сообщил об увеличении долгов по зарплате

Задолженность по заработной плате по РФ в прошлом месяце увеличилась на 65 млн рублей. Об этом заявил в среду глава Минтруда Максим Топилин на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Уровни долгов по зарплате — мы имеем тенденцию к снижению, если сравнивать с уровнем прошлого года. В прошлом месяце произошло небольшое увеличение задолженности на 65 млн рублей, но это фоновое изменение, я считаю", — сказал он.
Согласно последним данным Росстата, общая задолженность по зарплате в России составляет 2,86 млрд рублей.