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Мошенники обчистили банковскую карту жительницы Надвоиц
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Мошенники обчистили банковскую карту жительницы Надвоиц 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Женщина попалась на удочку телефонных обманщиков.
Накануне утром, 16 апреля, 65-летняя жительница поселка Надвоицы получила смс-уведомление о том, что ее банковская карта заблокирована. Пенсионерка позвонила по указанному в сообщении номеру. Ей ответила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что для разблокировки карты необходимо следовать ее инструкциям.
После того, как потерпевшая сообщила полученный в смс-код, мнимая сотрудница финансового учреждения сказала, что карта активирована, и повесила трубку. Только после этого, сегежанка обнаружила, что с ее счета списаны все имевшиеся денежные срества — более 12000 рублей.
В настоящее время в полиции проводится проверка по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стражи порядка напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя действовать согласно тем указаниям, которые поступают от неизвестных людей. В случае получения подобных сообщений необходимо звонить только по тем телефонам, которые указаны на оборотной стороне банковской карты, или обращаться в отделения финансового учреждения, выдавшего карту.
По материалам: ptzgovorit.ru
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