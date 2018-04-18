Ребенка кормили в школьной столовой под 36% годовых

Родители Антона, ученика второго класса новосибирской школы № 199, за то недолгое время, что любимый сын провел в школе, успели попробовать три вида оплаты питания ребенка в учебном заведении. Сначала они просто сдавали учителю наличные деньги — по 300 рублей в неделю. Потом школьников перевели на систему «Ладошки»: ребятишки просто прикладывали ладонь к сенсорному экрану, и нужная сумма снималась со счета.

— Мы на «Ладошки» закидывали деньги через интернет. Было удобно, и никаких процентов не брали. Но в феврале 2018 года нас собрали на общешкольное собрание и сказали, что питание детей теперь будет оплачиваться через карты банка «Авангард» . Даже родители тех детей, которые питаются бесплатно, должны завести карту, хотя деньги на нее класть не надо. Многие, конечно, возмутились, — рассказывает Галина Субботина , мама Антона, обратившаяся в редакцию. Возмутились — и все равно заполнили необходимые бумаги. Причем все обратили внимание на пункт в договоре, где было сказано: если на карте нет средств, можно подключить кредит. — Если вы согласны на подключение кредита, нужно было поставить галочку. Никто такую галочку не поставил, в том числе и я. Все отказались: нет денег — значит ребенок не ест. Никакого кредита не должно быть, — объясняет Галина Субботина. Муж Галины положил на карту «Авангарда» 300 рублей 19 марта через онлайн-сервис банка, в котором получает зарплату, заплатив 10 процентов комиссии. Питаться по новой системе Антон начал 20 марта. В тот день Галина получила первое и единственное СМС о том, что сын пообедал. Больше сообщений из банка не приходило, хотя Субботина подключила услугу бесплатного информирования. Следующее сообщение пришло в минувший понедельник — о том, что бесплатные СМС отменяются с 1 мая. — Я была уверена, что, когда закончатся 300 рублей на счете, сын станет питаться за наличные, пока баланс не будет снова пополнен. Мы всегда даем ему деньги, — говорит Галина. — Однако я страшно удивилась, когда, скачав мобильное приложение «Школьная карта», обнаружила, что баланс ушел в минус 504 рубля. В том же приложении не было сообщений о расходах, только сиротливо значились траты все того же 20 марта, не вошедшие в комплексный обед, — 20 рублей за сок и 20 рублей за шоколадку. Но главный сюрприз мама школьника вычитала в памятке родителям: «Если на карточном счете не будет денежных средств, ваш ребенок не останется голодным. При этом по карте образуется перерасход средств (технический овердрафт). Для того чтобы на сумму задолженности не начислялись проценты, необходимо пополнить карту в этот же день. Со следующего дня начинается начисление процентов за технический овердрафт (36% годовых)». — Собираюсь пополнять скорее карту, пока миллион не накопился. Пока квартиру не продали, чтобы за питание рассчитаться, — шутит Галина, оценивая высокие проценты.

К слову, ставки обычного овердрафта по кредитным картам «Авангарда» более приличные: за первые три месяца — 21 процент годовых, от шести месяцев и более — 30 процентов. — Вы приобрели расчетную карту без кредитного лимита, — ответила оператор банка «Авангард» Галине Субботиной на ее претензии в телефонном разговоре (запись есть в распоряжении редакции). — Вы ушли в минус 4 апреля, с тех пор ребенок питается, получается, в кредит. То есть это не кредит, это технический овердрафт. Вы можете написать в банк претензию. Вам предоставят официальный ответ на ваш запрос. На вопрос о том, почему банк не присылал СМС, оператор пояснил: потому, что с 2 апреля банк ввел новую систему оповещения — теперь информация о питании ребенка отображается в отдельном приложении «Школьная карта». Впрочем, как известно, никаких сообщений не было. Редакция отправила в адрес банка вопросы, но оперативно получить ответы не удалось. Банкиры попросили изложить историю в официальном запросе. Есть вопросы и к комбинату питания, который, как выяснилось, также имеет отношение к ситуации. Будем разбираться, что же подписала мама, из-за чего попала в такую ситуацию.

КОММЕНТАРИИ

Е. СТЕПАНОВА, и. о. директора средней общеобразовательной школы № 199:

— Школа вправе переводить родителей с тарифа на тариф. Дело в том, что «Ладошки» брали 4 процента за обслуживание карт, это было невыгодно. Кроме того, от этой системы массово отказывались родители. В настоящий момент мы переданы комбинату питания, который работает через банк «Авангард». Сейчас действует карта. Перешли на нее, потому что это программа безналичного расчета: чтобы учителя деньги не собирали. Обслуживание карт родителям обходится дешевле — 1,5 процента.

Евгений КАЗАНЦЕВ , премиум-консультант общества по защите прав потребителей «Эксперт качества»: