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Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за завышение цен
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Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за завышение цен 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Роспотребнадзор оштрафовал несколько гостиниц Нижегородской области за завышение максимально установленных цен более чем на 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Был проведено мониторинг сайтов гостиниц, в результате возбуждено 65 дел об административных правонарушениях. Из них 22 дела касаются завышения цены на гостиничное обслуживание, 34 дела — не предоставления полной и достоверной информации для потребителей, 7 дел — оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, 2 дела — незаконного использования официальной символики FIFA на сайтах гостиниц.
Было наложено штрафов на общую сумму 537 тысяч рублей, вынесено 24 предупреждения, выдано 8 предостережений.
Проверочные мероприятия в отношении гостиниц будут продолжены, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор наказал нижегородские гостиницы за завышение цен.
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