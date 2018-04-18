Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за завышение цен

Роспотребнадзор оштрафовал несколько гостиниц Нижегородской области за завышение максимально установленных цен более чем на 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Был проведено мониторинг сайтов гостиниц, в результате возбуждено 65 дел об административных правонарушениях. Из них 22 дела касаются завышения цены на гостиничное обслуживание, 34 дела — не предоставления полной и достоверной информации для потребителей, 7 дел — оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории, 2 дела — незаконного использования официальной символики FIFA на сайтах гостиниц.

Было наложено штрафов на общую сумму 537 тысяч рублей, вынесено 24 предупреждения, выдано 8 предостережений.

Проверочные мероприятия в отношении гостиниц будут продолжены, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор наказал нижегородские гостиницы за завышение цен.