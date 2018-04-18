«Сказали, что я останусь без ног»: в Екатеринбурге салон красоты оформил кредит пенсионерке

Екатеринбургская пенсионерка Ирина хотела похудеть, но вышло так, что похудел только ее кошелек. Как рассказала Е1.RU Ирина, в начале марта ей позвонили из центра красоты и здоровья «Идеал» на Бебеля, 118. Пригласили по телефону на день открытых дверей. Пообещали бесплатные процедуры, среди которых массаж лица или тела.

65-летняя женщина не скрывает, что она пациент проблемный: у нее избыточный вес, тромбофлебит, варикозная болезнь, проблемы со щитовидкой. Но, говорит, что когда шла в салон, то не собиралась покупать процедуры и тем более не думала заключать с ними договор.

— Раз у меня на салоны денег нет, то я решила, почему бы не сходить. Показали мне кабинеты, все рассказали о своих возможностях. А потом стали расспрашивать о моих проблемах. Я рассказала, что хотелось бы сбросить вес, — вспоминает пенсионерка. — Доктор или кто она там, которая со мной беседовала, была очень ласковой, заботливой, внимательной. Сказала, что мой жир можно разбить — и он куда-то там вытечет. Я в это, конечно, слабо верю.

По словам Ирины, когда женщина в салоне осмотрела ее ноги с варикозом, то сказала, что, если не принять меры немедленно, — «вы останетесь без ног».

— Сказала мне, что я буду в инвалидном кресле на старости лет. Я испугалась, конечно. Тем более у меня только сын, кто за мной лежачей ходить будет? В голове картинки замелькали, как это он будет меня мыть… В тот момент все мысли были об этом, — говорит Ирина.

После этого, говорит Ирина, она и согласилась походить на процедуры — и клиника предложила заключить ей договор на сумму 63 тысячи рублей, её клиника предложила выплачивать в рассрочку.

— Мне говорили, что по 2,5 тысячи рублей в месяц я могу потратить на здоровье, — рассказывает Ирина. — Я думала, что заключаю договор с клиникой, что буду им выплачивать в рассрочку. Да и дали подписать договор, не показав первую страницу.

Женщине сделали два лимфодренажных и два вакуумных массажа. Все это должно было помочь ей сбросить вес, но во время одной из процедур пенсионерке стало плохо. А потом на приеме в обычной поликлинике врач ей сказал, что при ее заболеваниях лимфодренаж противопоказан.

А потом Ирина узнала, что на эти процедуры она оформила кредит в банке.

— Мне и моему работодателю стали звонить из банка «Ренессанс Кредит» и спрашивать, правда ли, что у меня доход 75 000 рублей. А я получаю пенсию 10 000 рублей и немного подрабатываю за 8000 рублей, — рассказала Ирина. — Я опешила просто. У меня у них же оформлен один кредит, то есть они знают про мои реальные доходы. Куда «Ренессанс Кредит» смотрел?

По словам женщины, она рассказывала сотрудникам «Идеала», что ей 65 лет и у нее маленькие доходы. Теперь пенсионерка думает, как расторгнуть этот договор и вернуть деньги. По договору ей нужно выплатить за пять лет вместе с процентами 87 000 рублей.

В салоне красоты «Идеал», услышав от нас вопрос о проблемной клиентке, комментировать ситуацию отказались. Сначала администратор ссылалась на отсутствие руководства, а в день, когда руководитель якобы должен был быть на месте, на том конце провода долго переговаривались, а потом бросили трубку. После этого на звонки с нашего редакционного телефона никто не отвечал.

Ситуацию с Ириной в «Ренессанс Кредит» комментировать отказались, сославшись на неразглашение личных данных клиентки. Но рассказали, как с пенсионерами может быть заключен кредитный договор.

Кредит на приобретение товаров или услуг банк предоставляет клиентам в возрасте до 75 лет, с российским гражданством и регистрацией. Минимальный ежемесячный доход заемщика должен составлять от 8 тысяч рублей. Если заемщик подписал кредитный договор, то, значит, он подтвердил достоверность всех указанных в нем сведений.

Договор, как рассказали в банке, можно расторгнуть. Для этого необходимо обратиться непосредственно в организацию, где товар или услуга был приобретен, и оформить возврат.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области Е1.RU уточнили, что в главное управление жалоб на салон «Идеал» не поступало, возможно, их подавали в территориальные отделения ведомства.

— Потребителю нужно обратиться в первую очередь к этому салону с претензией. Описать, какие ее права были нарушены: была недостоверная информация, не рассказали о противопоказаниях, навязали кредит и т. п. В десятидневный срок должен быть ответ на претензию. С ответом потребитель идет в Роспотребнадзор. А дальше мы начинаем это все раскручивать, — рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.