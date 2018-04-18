С жителя Башкирии требовали оплаты коммунальных услуг две управляющие компании

Стерлитамаке из-за путаницы с выбором управляющей компании мужчина несколько месяцев платил не в ту контору. Когда с него стали требовать деньги по уже оплаченным счетам, мужчина пошел в суд.

Изначально многоквартирный жилой дом обслуживала одна компания. А потом жильцы на общем собрании выбрали другую контору, но суд признал решение собственников недействительным. Правда, новая УК все же начала присылать счета. Фактически с жильцов требовали деньги обе компании, и куда нужно было платить, никто не понимал.

С мая 2015-го по декабрь 2016 года мужчина оплачивал счета в первую управляющую компанию. Но вторая контора подала на мужчину в суд за то, что он якобы задолжал 80 тысяч рублей.

— Не имеет значения, кто имел право на оказание ответчику коммунальных услуг. Потребитель должен оплатить предоставленные услуги в полном объеме, но устанавливать, кто из юрлиц их предоставил, не обязан, — заключил суд.

По решению судьи, мужчину освободили от повторных выплат денег, велев управляющим компаниям решить имущественный спор между собой.