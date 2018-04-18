Ещё
С жителя Башкирии требовали оплаты коммунальных услуг две управляющие компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С жителя Башкирии требовали оплаты коммунальных услуг две управляющие компании 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке из-за путаницы с выбором управляющей компании мужчина несколько месяцев платил не в ту контору. Когда с него стали требовать деньги по уже оплаченным счетам, мужчина пошел в суд.
Изначально многоквартирный жилой дом обслуживала одна компания. А потом жильцы на общем собрании выбрали другую контору, но суд признал решение собственников недействительным. Правда, новая УК все же начала присылать счета. Фактически с жильцов требовали деньги обе компании, и куда нужно было платить, никто не понимал.
С мая 2015-го по декабрь 2016 года мужчина оплачивал счета в первую управляющую компанию. Но вторая контора подала на мужчину в суд за то, что он якобы задолжал 80 тысяч рублей.
— Не имеет значения, кто имел право на оказание ответчику коммунальных услуг. Потребитель должен оплатить предоставленные услуги в полном объеме, но устанавливать, кто из юрлиц их предоставил, не обязан, — заключил суд.
По решению судьи, мужчину освободили от повторных выплат денег, велев управляющим компаниям решить имущественный спор между собой.
ufa1.ru: последние новости
Взять кредит, чтобы сэкономить, или Неожиданные закономерности В Башкирии за налоговые долги начали изымать имущество В Башкирии накажут шутника, сообщившего о бомбе в школе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии269
США разместили в Греции ядерное оружие349
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти41
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Украина показала поставленные из Польши БМП140
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение