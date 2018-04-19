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Нижегородские музеи начали принимать к оплате банковские карты
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Нижегородские музеи начали принимать к оплате банковские карты 

Собака 48 минут назад
Фото: Собака
Пятнадцать музеев Нижнего Новгорода заявили о готовности принимать к оплате банковские карты. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно информации, в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года была расширена сеть терминалов в культурных объектах в торгово-сервисных учреждениях. В частности, 15 крупных музеев находящиеся в туристической зоне города уже заключили договоры по эквайрингу и готовы принимать к оплате банковские карты.
Как сообщает Волго-Вятское управление Банка России, по состоянию на апрель 2018 года в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города работают 1140 банкоматов.
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