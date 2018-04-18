Ещё
Банковскими картами можно будет расплатиться в музеях Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банковскими картами можно будет расплатиться в музеях Нижнего Новгорода 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Информация о локации банковских офисов, где осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, а также банкоматов с функцией выдачи наличных с использованием платежных карт направлена в правительство Нижегородской области для размещения на интернет-ресурсах. Об этом рассказали эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) на совещании с кредитными организациями Нижегородской области при участии представителей правительства региона по актуальным вопросам подготовки к предстоящему мундиалю.
«Основными направлениями работы банковского сектора региона в преддверии международного спортивного мероприятия являются обеспечение доступности услуг, бесперебойность, безопасность и качество их оказания в условиях возрастающего потока клиентов, в том числе иностранных гостей», — отметил первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц.
В преддверии Чемпионата мира по футболу расширилась сеть терминалов в торгово-сервисных учреждениях и объектах культуры. Так, 15 крупных музеев, находящихся в туристической зоне Нижнего Новгорода, заключили договоры по эквайрингу и готовы принимать банковские карты к оплате.
Одним из важных направлений подготовки платежной инфраструктуры является повышение ее доступности, в том числе, для иностранных туристов. Банкоматы Нижнего Новгорода и области работают на русском и английском языках, а в некоторых банках меню переведено на 3 или 4 языка.
По данным ВВГУ, в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города по состоянию на апрель 2018 года работают 1140 банкоматов.
Newsroom24: последние новости
Сергей Алимов рассказал юным нижегородцам о кредитовании Более 12 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородца, желавшего получить кредит Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за завышение цен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии269
США разместили в Греции ядерное оружие349
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти41
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Украина показала поставленные из Польши БМП140
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение