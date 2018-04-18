Банковскими картами можно будет расплатиться в музеях Нижнего Новгорода

Информация о локации банковских офисов, где осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, а также банкоматов с функцией выдачи наличных с использованием платежных карт направлена в правительство Нижегородской области для размещения на интернет-ресурсах. Об этом рассказали эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) на совещании с кредитными организациями Нижегородской области при участии представителей правительства региона по актуальным вопросам подготовки к предстоящему мундиалю.

«Основными направлениями работы банковского сектора региона в преддверии международного спортивного мероприятия являются обеспечение доступности услуг, бесперебойность, безопасность и качество их оказания в условиях возрастающего потока клиентов, в том числе иностранных гостей», — отметил первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц.

В преддверии Чемпионата мира по футболу расширилась сеть терминалов в торгово-сервисных учреждениях и объектах культуры. Так, 15 крупных музеев, находящихся в туристической зоне Нижнего Новгорода, заключили договоры по эквайрингу и готовы принимать банковские карты к оплате.

Одним из важных направлений подготовки платежной инфраструктуры является повышение ее доступности, в том числе, для иностранных туристов. Банкоматы Нижнего Новгорода и области работают на русском и английском языках, а в некоторых банках меню переведено на 3 или 4 языка.

По данным ВВГУ, в Нижнем Новгороде для жителей и гостей города по состоянию на апрель 2018 года работают 1140 банкоматов.