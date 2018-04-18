Управляющие компании Преображенки предоставляют возможность погасить задолженность частями

Альтернативой судебных санкций для коммунальных должников стала реструктуализация задолженности.

У собственников и нанимателей жилья в нашем районе складываются разные ситуации — не всем удается оплатить коммунальные счета вовремя. Тем не менее, долги нужно выплачивать. Управляющие компании нередко идут навстречу и дают возможность погасить долг частями. Для этого должники заключают договор о реструктуализации задолженности.

Сейчас суммарный долг собственников и нанимателей — более восьмидесяти миллионов рублей. Это и «короткие» долги, менее шести месяцев, и «длинные» — больше полугода. Управляющие организации предлагают должникам выплачивать долг не сразу, а частями. Это помогло вернуть более 20 миллионов рублей.

А должники, которые упрямо не оплачивают счета, имеют дело с судом. В прошлом году в мировые судебные участки были направлены более тысячи исков УК Преображенского района о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 40 млн руб.