Северодвинцам грозит подорожание проезда в автобусах

Жителям города корабелов стоит готовиться к подорожанию проезда в общественном транспорте. Несколько перевозчиков направили документы, обосновывающие повышение, в областное агентство по тарифам и ценам и в администрацию Северодвинска

— Когда заработает новый тариф, и как изменится стоимость проезда в автобусах — определит регулятор. В нашем случае им выступает агентство по тарифам и ценам Архангельской области , — подчеркнул заместитель главы города по финансово-экономическим вопросам администрации Северодвинска Олег Бачериков. По словам Бачерикова, предпосылками для пересмотра стоимости проезда являются не только традиционные составляющие — рост цен на топливо и ГСМ, страхование пассажиров, но и новые решения, например, в части обеспечения увеличенного МРОТ. Предыдущее повышение стоимости проезда в Северодвинске было в ноябре 2016 года.

— По одному из перевозчиков администрация города уже дала свое заключение: он просил 38 рублей, но мы провели оценку и считаем обоснованной сумму не более 28 рублей. Теперь ждём решения агентства по тарифам региона, — подвёл итог Олег Бачериков.