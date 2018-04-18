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Северодвинцам грозит подорожание проезда в автобусах
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Северодвинцам грозит подорожание проезда в автобусах 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Жителям города корабелов стоит готовиться к подорожанию проезда в общественном транспорте. Несколько перевозчиков направили документы, обосновывающие повышение, в областное агентство по тарифам и ценам и в администрацию Северодвинска.
— Когда заработает новый тариф, и как изменится стоимость проезда в автобусах — определит регулятор. В нашем случае им выступает агентство по тарифам и ценам Архангельской области, — подчеркнул заместитель главы города по финансово-экономическим вопросам администрации Северодвинска Олег Бачериков. По словам Бачерикова, предпосылками для пересмотра стоимости проезда являются не только традиционные составляющие — рост цен на топливо и ГСМ, страхование пассажиров, но и новые решения, например, в части обеспечения увеличенного МРОТ. Предыдущее повышение стоимости проезда в Северодвинске было в ноябре 2016 года.
— По одному из перевозчиков администрация города уже дала свое заключение: он просил 38 рублей, но мы провели оценку и считаем обоснованной сумму не более 28 рублей. Теперь ждём решения агентства по тарифам региона, — подвёл итог Олег Бачериков.
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