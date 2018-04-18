2,5 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Почти 2,5 миллиона россиян не смогут выехать из страны на майские праздники из-за просроченной задолженности.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, 1,7 миллиона человек получили постановления о временном ограничении на выезд из России . 44% из них задолжали больше 30 тысяч рублей официальным кредиторам — банкам и микрофинансовым организациям. Остальные не оплатили услуги ЖКХ, штрафы, налоги на ту же сумму или алименты на сумму более 10 тысяч рублей. Ещё 692,8 тысячи должников получат такие же постановления ФССП, если в ближайшее время не исправят ситуацию.

Эксперты сходятся во мнении, что запрет на выезд за границу для должников является эффективной мерой. «После вынесения такого решения погашают весь долг почти половина граждан, ещё часть делают это за несколько дней перед выездом за границу», — рассказал управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский

По его данным, в 2017 году должники погасили долги на общую сумму 61,2 миллиарда рублей, тогда как годом ранее эта цифра достигла всего 30,3 миллиарда рублей.