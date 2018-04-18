2,5 миллиона человек не смогут выехать на майские праздники за границу из-за долгов

Судебные приставы и финансисты сосчитали тех, кто не сможет на майских праздниках выехать за границу из-за не исполненных обязательств, наложенных судом по возврату просроченной задолженности. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заявила, что по всей стране таких граждан почти 2,5 миллиона. В Петербурге ограничение на выезд наложили на 26,6 тысяч человек. Задолженности могут быть разных типов, перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам, и алиментам.

Уже сейчас случаются такие ситуации, когда граждане узнают о своих долгах прямо на регистрационной стойке в аэропорту. Узнать о наличии или отсутствии задолженностей можно в организованном приставами мобильном пункте в аэропорту Пулково. Однако решить проблему прямо на месте невозможно, поездку однозначно придётся перенести или отменить.

Несмотря на то, что погасить долг можно прямо в терминале в аэропорту, подтверждение об оплате необходимо предоставить судебному приставу, вынесшему постановление, только после этого сведения будут переданы в пограничную службу. Снятие запрета на выезд может занять до четырёх-пяти дней.

Если вы собираетесь уехать за границу, рекомендуем проверить информацию о задолженности через онлайн-форму на сайте Федеральной службы судебных приставов.