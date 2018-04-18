Ещё
2,5 миллиона человек не смогут выехать на майские праздники за границу из-за долгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

2,5 миллиона человек не смогут выехать на майские праздники за границу из-за долгов 

Собака 20 часов назад
Фото: Собака
Судебные приставы и финансисты сосчитали тех, кто не сможет на майских праздниках выехать за границу из-за не исполненных обязательств, наложенных судом по возврату просроченной задолженности. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заявила, что по всей стране таких граждан почти 2,5 миллиона. В Петербурге ограничение на выезд наложили на 26,6 тысяч человек. Задолженности могут быть разных типов, перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам, и алиментам.
Уже сейчас случаются такие ситуации, когда граждане узнают о своих долгах прямо на регистрационной стойке в аэропорту. Узнать о наличии или отсутствии задолженностей можно в организованном приставами мобильном пункте в аэропорту Пулково. Однако решить проблему прямо на месте невозможно, поездку однозначно придётся перенести или отменить.
Несмотря на то, что погасить долг можно прямо в терминале в аэропорту, подтверждение об оплате необходимо предоставить судебному приставу, вынесшему постановление, только после этого сведения будут переданы в пограничную службу. Снятие запрета на выезд может занять до четырёх-пяти дней.
Если вы собираетесь уехать за границу, рекомендуем проверить информацию о задолженности через онлайн-форму на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Собака: последние новости
В «Почте России» тайно оформляли кредиты на петербуржцев и жителей Ленобласти Нижегородские музеи начали принимать к оплате банковские карты Роскомнадзор намерен заблокировать Facebook в России
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России295
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом30
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня182
Тулеев уедет за границу378
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку32
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение