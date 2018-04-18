Взять кредит, чтобы сэкономить, или Неожиданные закономерности

Как сэкономить на кредите? Первое, что приходит в голову, — не брать его. Это очевидно, но не всегда правильно. Во-первых, иногда вовремя оформленный кредит позволяет сохранить семейный бюджет. А во-вторых, сейчас крупные банки предлагают заманчивые условия. Например, в «Райффайзенбанке» ставка не просто выгодная — она может уменьшаться. И не только по программе рефинансирования. Какие неожиданные закономерности можно открыть, если оформить «правильный» займ, давайте разбираться.

В нужное время, в нужном месте

Как ни странно, но при помощи потребительского кредита можно сэкономить. Например, на путешествии.

Авиакомпании и туристические агентства время от времени проводят различные акции. Разница в цене иногда достигает 50%. А средняя ставка по потребительскому кредиту сегодня примерно 13% годовых. Если произвести простой арифметический подсчет, станет очевидно — кредит в этой ситуации вполне разумный и обоснованный вариант.

Тем более оформление кредита уже давно не представляет собой хождение по мукам. Надежные банки конкурируют за качественных заемщиков, поэтому прикладывают большие усилия, чтобы сделать этот процесс максимально простым и быстрым.

Заявки принимаются онлайн, срок согласования в большинстве случаев не превышает один-два дня, нередко решение приходит уже через 10-15 минут.

Пакет документов минимальный: паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки или другой документ, подтверждающий занятость по основному месту работы. А если кредит оформляется в зарплатном банке, то, скорее всего, кроме паспорта и анкеты от заемщика ничего не потребуется.

Взвешенное решение

Золотое правило кредитования — сдержанность и разумность. Стоит много раз подумать, прежде чем брать кредит на чудо-расческу, швабру или пылесос «по очень привлекательной цене».

На первом этапе стоит внимательно изучить предложения банков. Многие предлагают особые условия для определенных категорий клиентов, например, для зарплатных. Но иногда ставки «для своих» бывают выше, чем «для всех» в другой организации.

Курс на снижение

Не все знают, что ставку по кредиту можно снизить. Особенно это актуально, если займ оформлен год-два назад, когда ставки были выше на несколько процентов.

Один из способов улучшить условия по кредиту — рефинансирование. С его помощью можно заметно снизить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредитования. Единственное, для этого нужно снова пройти процесс согласования и предоставить стандартный пакет документов.

К слову, уменьшить расходы по кредиту можно и без рефинансирования. Например, через год обслуживания кредита в «Райффайзенбанке» ставка автоматически снизится на 2% — с 11,99% до 9,99%*. Как пояснили в банке, эти условия доступны всем клиентам, в том числе и новым. А сам механизм корректировки ставки зафиксирован в стандартном кредитном договоре. Обязательное условие — страхование жизни и здоровья заемщика.

Не полагаясь на авось

Прямая зависимость между размером ставки по кредиту и участием в программе финансовой защиты есть практически у всех банков — это делается для снижения финансовых рисков. Но многие россияне по-прежнему считают страховку пустой и совершенно необоснованной тратой денег. А зря. Яркий пример: в Европе и США участие в различных страховых программах — норма жизни.

Конечно, лучше, чтобы повода для обращения за страховой выплатой не возникало, но, увы, не все зависит от наших желаний. В случае внезапной потери заработка из-за болезни или сокращения на работе именно страховка поможет погасить кредит, что позволит избежать серьезных финансовых сложностей как заемщику, так и членам его семьи.

Отправить заявку на кредит.

*Ставка 9,99% действует для заемщиков, которые на момент заключения договора с Банком участвуют в программе страхования жизни от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до события потери работы заемщиков потребительских кредитов АО «Райффайзенбанк» (далее — программа финансовой защиты), с первого дня периода, следующего за датой осуществления двенадцатого ежемесячного платежа, при условии, что участие в программе финансовой защиты не прекращено. Участие в программе финансовой защиты платное. До наступления указанной даты действует ставка 11,99%. В случае прекращения участия заемщика в программе финансовой защиты процентная ставка увеличивается от 4 до 5 п.п и составит 16,99% для всех категорий заемщиков, для премиальных клиентов — 15,99%. Сумма кредита от 90 тыс. руб. (для премиальных клиентов — от 250 тыс.руб.) до 2 млн руб. Срок возврата кредита от 12 до 84 мес. Кредитный договор действует до исполнения сторонами своих обязательств. Банк принимает решение о заключении кредитного договора индивидуально по результатам проведенной оценки кредитоспособности клиента. Информация действительна на 12.04.2018