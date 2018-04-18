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Зоопарк Калининграда поменял условия покупки билетов
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Зоопарк Калининграда поменял условия покупки билетов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщается на сайте учреждения.
Так, школьникам не нужно предъявлять справку. Льготный билет могут купить дети и подростки до 18 лет. Но если кассир или контролёр засомневается в возрасте посетителя, он может попросить его предъявить паспорт или любой другой подтверждающий возраст документ.
Также не нужно предъявлять документ и пенсионерам.
При этом с 17 апреля входной билет для взрослых подорожал на 10 рублей и теперь стоит 280 рублей. Детский билет стоит 70 рублей, абонемент на 10 посещений для взрослых — 2 тысячи рублей, детский — 500.
«Прежней остается стоимость льготных входных билетов для студентов, военнослужащих срочной службы, пенсионеров и многодетных родителей. При предъявлении удостоверений, подтверждающих право на льготу, они имеют возможность приобрести билет за 100 рублей», — говорят в зоопарке.
Повышение стоимости входных билетов объясняют ежегодной инфляцией и длительным (с 2009 года) сохранением стоимости детского билета в 50 рублей.
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