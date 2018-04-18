Зоопарк Калининграда поменял условия покупки билетов

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Так, школьникам не нужно предъявлять справку. Льготный билет могут купить дети и подростки до 18 лет. Но если кассир или контролёр засомневается в возрасте посетителя, он может попросить его предъявить паспорт или любой другой подтверждающий возраст документ.

Также не нужно предъявлять документ и пенсионерам.

При этом с 17 апреля входной билет для взрослых подорожал на 10 рублей и теперь стоит 280 рублей. Детский билет стоит 70 рублей, абонемент на 10 посещений для взрослых — 2 тысячи рублей, детский — 500.

«Прежней остается стоимость льготных входных билетов для студентов, военнослужащих срочной службы, пенсионеров и многодетных родителей. При предъявлении удостоверений, подтверждающих право на льготу, они имеют возможность приобрести билет за 100 рублей», — говорят в зоопарке.

Повышение стоимости входных билетов объясняют ежегодной инфляцией и длительным (с 2009 года) сохранением стоимости детского билета в 50 рублей.