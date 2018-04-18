Плюс 100 миллионов. Доходы депутатов Госсовета РТ отличаются в 470 раз

Щи пусты или жемчуг мелок?

Татарстанские парламентарии отчитались о доходах за 2017 год. «АиФ-Казань» внимательно изучил декларации и выяснил, кто заработал больше всех, а у кого доходы снизились. Также мы впервые раскрываем данные о зарплатах депутатов.

В лидерах по заработкам — семья гендиректора ЗАО «Кулон» Альберта Фахрутдинова . Напомним, депутат уже был на этой позиции в 2014 году, когда задекларировал 707 млн рублей. В 2017-м доход депутата составил 604,6 млн рублей, его супруги 14,2 млн рублей. Примечательно, что сам «Кулон», по данным Арбитражного суда РТ, ликвидируется. 23 апреля суд рассмотрит иски в отношении компании от Агентства по страхованию вкладов , представляющего интересы Татфондбанка

Лишь на несколько миллионов отстаёт от Фахрутдиновых семья банкира Анастасии Колесовой (614,2 млн руб.). За год её доход вырос почти на 40 млн Ещё больше повезло советнику «СМП-Нефтегаз» Фоату Комарову . Он стал богаче в 11 раз — с 36,2 млн рублей в 2016 году до 427,6 млн рублей. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заработал 138,5 млн рублей вместо 80,2 млн в 2016-м. В целом год был удачным для добытчиков «чёрного золота».

Один из самых скромных доходов у семьи директора Дома Дружбы народов Ирека Шарипова: 966 тыс. рублей — у депутата, 1,3 млн рублей — у супруги.

Зато во все времена не бедствуют сотрудники МУПов. Доходы директора Водоканала Андрея Егорова выросли с 2 млн рублей до 2,3 млн Директора ПАТП №2 Альберта Мухаметшина: с 1,9 млн руб. до 2,7 млн руб., главы Метроэлектротранса Асфана Галявова — с 2,9 до 28,7 млн рублей. А, говорят, перевозчики мало зарабатывают! И просят поднять тарифы на проезд.

Работающие на постоянной основе депутаты Госсовета РТ (их 20) в основном задекларировали от 1,5 до 4 млн руб., а также земельные участки, дома, квартиры, транспорт. Доход главы парламента РТ Фарида Мухаметшина вырос с 11,3 млн руб. до 17,5 миллионов, Артема Прокофьева — с 2,4 до 2,5 млн руб.

Будет ещё больше

Если за 2017 год заработки работающих на постоянной основе депутатов кардинально не менялись, то по итогам апреля их ждёт солидная прибавка.

Как писал «АиФ-Казань», с 1 апреля президент РТ изменил прядок начисления зарплат чиновникам высшего ранга, увеличив оклады и снизив поощрения. Так, ежемесячное денежное вознаграждение (оклад) министра с 23 749 рублей выросло до 39 тысяч. Это касается и депутатов, работающих на постоянной основе, так как их оклады начисляют в кратном размере от оклада министра.

Ежемесячное денежное вознаграждение главы комитета и депутата равно окладу министра, значит, их оклад теперь тоже 39 тысяч рублей. Оклад председателя Госсовета РТ (1,5 оклада министра) вырос до 58,5 тысяч, зампредседателя (1,3 оклада) — до 50,7 тысяч. К окладу добавляются ежемесячные денежные поощрения.

Для депутата — 1,51 его оклада, то есть 58,89 тысяч рублей, зам­председателя 1,763 его оклада, то есть 89 384 рублей, спикера — 2,02 его оклада, то есть 118 тысяч рублей. В итоге депутат в месяц получит не меньше 97 тысяч рублей. (было 71 тыс.), зампредседателя — порядка 140 тыс. руб. (было 101 тыс.), спикер — 176 тысяч рублей (было 167 тысяч рублей). К окладу и поощрению плюсуются премии за выполнение особо важных и сложных заданий. А также премии «за вклад в достижение результатов в социально-экономическом развитии РТ», а также «в связи с государственными или профессиональными праздниками», знаменательными датами за счёт средств бюджета РТ.

Отпускные народных избранников — две зарплаты, включающие оклад и ежемесячное денежное поощрение. А ещё они имеют право на санаторно-курортное лечение, проезд к месту отдыха и обратно — в размере своей месячной зарплаты.

Для сравнения: средняя зарплата в РТ — 31,6 тыс. руб. За чертой бедности — на доходы ниже прожиточного минимума живут, по данным Росстата, 7,5% татарстанцев.