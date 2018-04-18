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Жители Ноябрьска возмущены стоимостью реконструкции детского парка
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Жители Ноябрьска возмущены стоимостью реконструкции детского парка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Дирекция муниципального заказа разместила на сайте госзакупок аукцион на проведение реконструкции детского парка в Ноябрьске. На работы планируется выделить более 251 миллиона рублей.
За обновление объекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» горожане проголосовали 18 марта. Обустройство общественных пространств ведется на деньги консолидированного бюджета из окружных и федеральных средств.
Грядущую реконструкцию жители активно обсуждают в соцсетях. Большинство вопросов связаны со стоимостью объектов, которые планируется закупить. Согласно документации, игровой комплекс «Высокий замок» без установки обойдется в 19,5 миллионов рублей, «Пиратский корабль» — более 4 миллионов рублей, тросовая конструкция — 6,9 миллиона. Кроме того, в документации указаны цены на урны по 47 тысяч рублей и скамейки 56 тысяч рублей.
«Высокий замок», стоимость 19 559 000 рублей (без установки) — это цена дома 310 м2 на участке 4 сот. в городе Геленджик (не дороговато ли)», — пишет в группе во ВКонтакте один из жителей, обративший внимание на закупку.
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