Жители Ноябрьска возмущены стоимостью реконструкции детского парка

Дирекция муниципального заказа разместила на сайте госзакупок аукцион на проведение реконструкции детского парка в Ноябрьске. На работы планируется выделить более 251 миллиона рублей.

За обновление объекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» горожане проголосовали 18 марта. Обустройство общественных пространств ведется на деньги консолидированного бюджета из окружных и федеральных средств.

Грядущую реконструкцию жители активно обсуждают в соцсетях. Большинство вопросов связаны со стоимостью объектов, которые планируется закупить. Согласно документации, игровой комплекс «Высокий замок» без установки обойдется в 19,5 миллионов рублей, «Пиратский корабль» — более 4 миллионов рублей, тросовая конструкция — 6,9 миллиона. Кроме того, в документации указаны цены на урны по 47 тысяч рублей и скамейки 56 тысяч рублей.