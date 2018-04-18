«Билайн» и «Мегафон» предложат иностранцам специальные тарифы на время ЧМ-2018

«Вымпелком» (бренд «Билайн»)

Оператор предложит гостям России пакетный тариф, в котором будет «много мобильного интернета и много звонков». Все уведомления и сервисы будут на английском языке. Купить SIM-карту с таким тарифом можно будет в аэропортах и салонах «Билайн». Стоимость и состав тарифа пока не раскрываются.

«Мегафон»

Оператор уже ранее запустил тариф для болельщиков #Hello с 6 Гб интернет-трафика и 30 минутами звонков по всему миру, также в тариф входит безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger и соцсетям Facebook и Instagram. Тариф рассчитан на 14 дней и стоит 1400 рублей. К началу чемпионата «Мегафон» обещает подключить к тарифу англоязычную поддержку.

Оператор также готовит специальное предложение для болельщиков, но подробности в компании пока не раскрывают.

В компании заявили, что не планируют создавать отдельный тариф к чемпионату и рекомендуют болельщикам воспользоваться тарифом «Мой безлимитище» (5 Гб интернет-трафика, 300 минут звонков за 480 рублей в месяц) или тарифом «Наш Smart» (25 Гб интернет-трафика и 1500 минут звонков за 1000 рублей для Москвы . Этот тариф позволяет делить все включенные опции на группу до шести абонентов).

Издание делает вывод, что стоимость на специальные тарифы для иностранцев будет, скорее всего, выше средних затрат россиян на сотовую связь.

По оценкам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, в Россию на чемпионат мира по футболу могут приехать свыше 1,5 млн болельщиков. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев полагает, что количество туристов может составить до 2 млн человек.

Консалтинговая компания AC&M Consulting подсчитала, что даже при посещении страны 1,5 млн человек операторы смогут заработать порядка 300 млн рублей из расчета, что половина туристов подключит местный тариф за 400 рублей в месяц. Однако в совокупной выручки российских операторов эта сумма составит лишь 0,03% от годового показателя 2017 года.