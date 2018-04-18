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Иркутянин сорвал заграничную командировку из-за долга в 2,7 миллиона
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Иркутянин сорвал заграничную командировку из-за долга в 2,7 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Иркутянин накопил солидный долг по потребительским кредитам. В Правобережном отделе судебных приставов столицы Приангарья находилось исполнительное производство о взыскании 2,7 млн рублей в пользу банка. Однако, как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону, когда судебный пристав приехал к должнику, то никого не обнаружил. Вместо этого на двери было размещено объявление о продаже недвижимости. Тогда пристав пошел на хитрость и под видом покупателя позвонил должнику и назначил встречу. Впоследствии он предупредил мужчину об ограничении вылета за рубеж, если тот в течение пяти дней не погасит долг. Однако иркутянин не поспешил рассчитаться с долгами.
В итоге мужчину остановили в московском аэропорту, когда должник планировал улететь в Европу на деловую встречу. Встреча сорвалась, а иркутянин оплатил долг.
Фото: Wikimedia, Sergey Korovkin 84.
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