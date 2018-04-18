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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к колебанию курса валют
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Колебанием курса валют не обеспокоены 60% россиян, выяснили социологи 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (60%) не обеспокоены нынешним ростом курсов евро и доллара, в последние месяцы только 6% приобретали валюту, а две трети граждан не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Вместе с тем социологи отмечают, что доля тех, кто обеспокоенность все же высказывает, заметно выше среди москвичей и петербуржцев, а также респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением (по 46% в этих группах). Обеспокоена нынешней ситуацией и почти половина (49%) тех участников опроса, кто следит за курсом доллара.
Если рост продолжится, 12% россиян, как показал опрос, планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды, 8% — вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи, а 2% — поменять рубли на доллары или евро.
"Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты", — указано в материалах исследования.
По данным ВЦИОМ, "подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту". Только 4% участников опроса сообщили, что покупали в последние месяцы доллары США, еще 2% респондентов приобретали евро.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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