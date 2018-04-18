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Житель Ангарска 6 раз перевел деньги мошенникам, прежде чем понял, что это обман
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Житель Ангарска 6 раз перевел деньги мошенникам, прежде чем понял, что это обман 

Авторадио 56 минут назад
25-летний мужчина потерял в общей сложности четверть миллиона рублей. Всё началось с того, что он оставил на одном из интернет-сайтов заявку на кредит. Отправив неизвестным «банкирам» пятый по счету платеж (за курьера, страховку), ангарчанин начал что-то подозревать. Он позвонил по одному из номеров и потребовал вернуть деньги, отказавшись от кредита. Мошенники охотно пошли навстречу, предложив для возврата оформить карту в банке, положить на счет 100 тыс. рублей и сообщить им пароли от карты. Молодой человек так и сделал. И только когда в очередной раз потерял деньги, позвонил в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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