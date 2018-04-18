Реновация не попала в рефинансирование

Большинство крупных банков отказывают в перекредитовании ипотечных квартир в домах, попавших под программу реновации. Собственники пишут письма в мэрию и в Центробанк , эксперты разводят руками: права заемщика не нарушены.

Люди, бравшие ипотеку в дореновационные времена, сейчас платят по ставке в лучшем случае в районе 11%. Банки, тем временем, предлагают рефинансирование под 9% и даже 8 с небольшим процентов. Звучит заманчиво, но на практике выясняется, что даже крепкий кирпичный дом, попавший под реновацию по желанию жильцов, банкам не интересен. Business FM получил подробную телефонную консультацию в одном из системообразующих банков, задали и вопрос о реновации:

— У нас это нигде не прописано по нашей информации. Я лучше тогда обращусь в банк и уточню в самом офисе банка. У вас есть некоторое время на ожидание на линии?

— Да, конечно.

— Спасибо за ожидание, уважаемый клиент. Я дозвонился до офиса банка, мне ответили, что, к сожалению, такие объекты недвижимости не рефинансируем.

А вот как ответили на вопрос еще в одном банке из топ-10:

— Спасибо большое за ожидание. Если дом, в котором вы приобрели квартиру, которая сейчас в залоге, идет по программе реновации, то в этом случае рефинансирование ипотеки в нашем банке невозможно.

— Почему? Именно реновационное жилье не берете?

— В нашем банке обязательное требование к объекту: это дом, который соответствует санитарно-техническим нормам, и дом не должен быть под снос. В данном случае это требование не выполняется, поэтому рефинансирование невозможно.

По закону о реновации, условия ипотеки не меняются. Просто новая квартира передается в залог банку. При личной встрече менеджеры кредитных организаций говорят: «Все так, но никто пока не видел, как это работает». И добавляют: «Вы же знаете, в какой стране мы живем». Недовольные участники программы, у которых не получилось сэкономить, пишут письма в ЦБ и в мэрию. В ответ приходят отписки, но придраться к банкам действительно нельзя, говорит главный редактор информагентства banki.ru Наталья Романова

Наталья Романова главный редактор информагентства banki.ru «Банк вообще-то не обязан вам предоставлять рефинансирование по кредиту. Это абсолютно не его обязанность, это его право. Он сам имеет право выставлять те требования, которые считает нужным. Если вы как заемщик по этим требованиям не проходите, то такова жизнь».

Впрочем, несколько банков реновации не боятся. Они как минимум принимают к рассмотрению подобные заявки на рефинансирование. Найти эти кредитные организации несложно. Запрос «ипотека рефинансирование реновация» в поисковике быстро выведет на нужные форумы и статьи.