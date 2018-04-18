Биометрия помогает снизить уровень кредитного мошенничества 

Крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) отмечают тренд на снижение заявок на займы, поданных мошенниками.
Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля заявок на кредит, поданных мошенниками, сократилась с 3,4% от общего объема заявлений на займы в 2016 году до 1,5% в 2017-м. По данным Национального бюро кредитных историй доля мошеннических заявок упала с 2,6 до 0,8%. В БКИ «Эквифакс» подтвердили тренд на снижение кредитного мошенничества, но конкретных цифр не предоставили, пишут "Известия".
По словам банкиров, снизить число поданных мошенниками заявок на займы им помогла биометрия. В Сбербанке отметили, что кредитные организации начали более активно обмениваться друг с другом данными о подозрительных клиентах, выявленных в том числе и с помощью биометрии.
"Для противодействия кредитным мошенникам банк не только развивает скоринговые системы, но и применяет биометрическое распознавание лиц, — рассказал член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. — В 2017 году выдача займов наличными увеличилась на 133% по сравнению с 2016 годом — до 133 млрд рублей. При этом количество заявок, которые биометрическая система распознала как мошеннические, увеличилось всего на 10% — до 10 тыс. штук".
Банки используют биометрию наряду с традиционным скорингом, специализированными сервисами БКИ, аналитическими платформами, отметил начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. По его прогнозу, в 2018 году доля заявок на кредит, поданных мошенниками, сократится до 1%. В НБКИ считают этот прогноз оптимистичным.
Мошенники переключаются на МФО, рассказала гендиректор микрофинансовой организации MoneyMan Ирина Хорошко. Недобросовестные заявители зачастую полагают, что такие организации уделяют меньше внимания проверке потенциальных клиентов и их системы скоринга и противодействия мошенничеству слабее, чем в традиционных банках, добавила она.
Единая биометрическая система заработает 1 июля 2018 года. К этому моменту банки накопят достаточный объем биометрических параметров, который позволит более эффективно бороться с кредитным мошенничеством.