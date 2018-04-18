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Считаем расходы: в минувшем году один свердловчанин платил за коммуналку 2174 рубля в месяц
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Считаем расходы: в минувшем году один свердловчанин платил за коммуналку 2174 рубля в месяц 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В областном управлении службы государственной статистики закончили подсчитали, сколько тратили на оплату услуг ЖКХ свердловчане в 2017 году. Вышло, что в расчете на одного человека в месяц стоимость жилищно-коммунальных услуг за январь-декабрь сложилась в размере 2174,5 рубля.
Эта цифра с каждым годом неуклонно ползёт вверх. Для сравнения: во второй половине 2016-го она составляла 1 976,4 рубля, то есть за год с небольшим рост составил почти 200 рублей.
— В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 53,4% и электроснабжению — 24,7%, — добавили в статистической службе.
Таким образом, большую часть коммунальных расходов уральцев уходит на тепло. В январе феврале, напомним, многие екатеринбуржцы ощутили, что статья расходов на отопление действительно весьма заметно выросла. Мы подробно разбирались в этой ситуации: коммунальщики разъяснили, что это связано с морозами, во время которых поднимается температура носителя, а также с особым графиком начислений в новогодние каникулы.
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