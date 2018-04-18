Доходы главы Чукотки за год сократились на 800 тыс. рублей

В собственности Копина, как и год назад, имеется квартира площадью 79,5 кв. м, а еще одна площадью 54,4 кв. м — в пользовании.

Согласно документу, доходы супруги главы региона составили почти 4,7 млн рублей — доход, полученный от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности (Audi Q5, 2009). У нее в собственности находится земельный участок площадью 1450 кв. м. На супругу Копина также записаны жилой дом площадью 295,5 кв. м, квартира (156,7 кв. м) и автомобиль Audi Q5, 2017 года выпуска.