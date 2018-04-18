Ещё
Доходы главы Чукотки за год сократились на 800 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы главы Чукотки за год сократились на 800 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заработал в 2017 году порядка 4,1 млн рублей, что на 800 тыс. рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства Чукотки.
В собственности Копина, как и год назад, имеется квартира площадью 79,5 кв. м, а еще одна площадью 54,4 кв. м — в пользовании.
Согласно документу, доходы супруги главы региона составили почти 4,7 млн рублей — доход, полученный от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности (Audi Q5, 2009). У нее в собственности находится земельный участок площадью 1450 кв. м. На супругу Копина также записаны жилой дом площадью 295,5 кв. м, квартира (156,7 кв. м) и автомобиль Audi Q5, 2017 года выпуска.
ТАСС: последние новости
Исследование: Санкт-Петербург стал лидером в РФ по росту зарплат за год Как сэкономить на перелете при росте курса доллара и евро В Ингушетии около 50 пенсионеров обучат компьютерной грамотности в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью181
Самолетам США разрешили летать над Россией15
В России готовят сюрприз для безработных147
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой228
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram24
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия оставила НАТО без самолетов «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение