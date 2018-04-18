Лишних денег не берем

Участники микрофинансового рынка заметили новый тренд: при одобрении большей по сравнению с запрашиваемой суммы займа клиенты не соглашаются ее взять. Что это — лучший просчет рисков благодаря повышению уровня финансовой грамотности или инстинкт самосохранения?

Тютелька в тютельку

Почти каждый заемщик, обращающийся за кредитными средствами в микрофинансовую организацию (МФО), не соглашается взять взаймы больше, чем планировал (при наличии подобного предложения). Лишь 0,5% заемщиков позволяют себе «разжиться» займом на большую сумму, чем запрашивали изначально. 0,2% респондентов и вовсе берут меньше кредитных средств, чем указывали в заявке, а 2,9% заемщиков отказываются от займа после его одобрения.

Таковы результаты исследования аналитического центра сервиса онлайн-займов «Робот Займер». В ходе исследования были проанализированы анкеты около 300 тыс. заемщиков сервиса. При этом большую сумму займа по сравнению с заявленной одобрили 81,5% заемщиков.

При анализе отказавшихся от займа была выявлена интересная тенденция: среди них меньше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет (8,8%), а больше всего — в возрасте 25—34 (61,1%) и 35—44 (21,9%).

«Однако после рассмотрения категории взявших больше, чем требовалось, выяснилось, что доля молодых людей от 18 до 24 лет здесь составляет уже 32%. Увеличение произошло за счет снижения доли заемщиков в возрасте 25—34 (46,9%) и 35—44 (14,0%). При этом категории 45—54 и 55+ оставались достаточно стабильными в обоих случаях», — говорится в исследовании.

Одновременно среди тех, кому в итоге была одобрена меньшая сумма, отказался от займа каждый пятый.

«Анализ возрастного состава отказавшихся и взявших заем в этой категории подтверждает уже выявленную выше тенденцию: молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет редко отказывались от займа, даже если была одобрена сумма меньше требуемой изначально (только в 12,5% случаев). Далее по мере увеличения возраста люди склонны чаще отказываться от получения микрозайма, если предложенная сумма меньше, чем они ожидали (25—34 года — 18,4%, 35—44 — 25,4%, 45—54 — 30%, 55+ — 28,5%). Исключение составила лишь категория 55+, для которой доступ к заемным средствам, так же как и для молодежи, зачастую ограничен», — поясняют аналитики «Робот Займер».

Суеверие заемщиков

Вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич считает: поведение, при котором заемщики отказываются от увеличенных сумм займов, связано с тем, что чаще всего в МФО клиенты приходят за коротким кредитом — «до зарплаты», при этом понимая, сколько именно средств им необходимо.

«Конечно, сказывается и высокая процентная ставка. Отсюда и получается, что заемщикам неинтересны большие суммы кредитов, — рассуждает Шабашкевич. — Наша статистика говорит об обратной ситуации. Если банк одобряет сумму больше запрашиваемой, более 70% клиентов пользуются таким предложением. Некоторые банки этим злоупотребляют, одобряя массовому сегменту клиентов очень большие суммы (миллион и более), что оказывает негативное влияние и на заемщиков, и на рынок в целом».

Продуктовый виджет

Граждане, которые обращаются за онлайн-займами, делают это целенаправленно, уверен исполнительный директор сервиса «Робот Займер» Данила Шерстобитов. Если в офлайн-МФО можно зайти, увидев яркую рекламную вывеску, и взять заем, то на онлайн-площадки, как правило, приходят с конкретной целью, определенной заранее. Поэтому сумма большая, чем нужно, обычно таким заемщикам не требуется.

Кроме того, указывает Шерстобитов, в онлайн-МФО наглядно показаны сумма займа и переплата. Ползунки с суммой и сроком можно двигать прямо на сайте или в мобильном приложении. Такая визуальная информация воспринимается человеком лучше, чем преимущественно аудиальная — при посещении офиса. При таких обстоятельствах потенциальный клиент имеет возможность несколько раз проверить различные условия и выбрать подходящие ему. Поэтому при одобрении большей суммы человек более осознанно подходит к вопросу и берет ровно столько, сколько необходимо.

«Тот факт, что молодежь не склонна отказываться от займа, даже если сумма не соответствует ее ожиданиям, определяется отсутствием доступа к альтернативным кредитным продуктам», — указывает глава «Робот Займер».

Шерстобитов также добавляет, что нельзя отрицать распространение практик ведения домашнего учета, когда фиксируются траты и поступления средств. Например, по данным экспертов, порядка 60% граждан обладают навыками планирования своих доходов и расходов. Поэтому в настоящее время люди склонны лучше оценивать свое финансовое положение и прогнозировать будущие доходы.

«Таким образом, финансовая грамотность заемщиков также напрямую связана с тем, что они отказываются от большей одобренной суммы. Такие клиенты подтверждают, что они умеют взвешенно подходить к оценке баланса реальных финансовых потребностей и возможностей», — считает Шерстобитов.

Отмечают повышение уровня финансовой грамотности, а с ним и более частый отказ от излишних заемных средств и в микрофинансовой компании «Домашние деньги». Главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов обращает внимание, что эта положительная тенденция касается не всех категорий заемщиков. Тем не менее, по данным компании, в текущем году гораздо меньше заемщиков оформили займы на покупку подарков к 14 февраля и ко Дню защитника Отечества, решив подарить скромный подарок, не требующий дополнительных заимствований.

«По нашей статистике, уже около 45% заемщиков стараются на регулярной основе планировать свой бюджет. Напомним, что годом ранее их было не больше 30%», — говорит Бахвалов.

Наравне с МФО тренд на отказ от слишком «жирной» суммы кредита видят и в некоторых банках. Такой тренд, например, подтверждают в «Русском Стандарте». В кредитной организации рассказывают, что большинство заемщиков отказываются от увеличения суммы кредита, если банк предлагает им эту возможность. Обычно это связано с тем, что кредиты берутся на конкретные цели, с уже составленным планом расходов, а необходимость увеличения первоначальной суммы возникает очень редко.

«Но бывают и такие случаи: время от времени в диалоге с сотрудником банка клиенты высказывают пожелания об увеличении суммы уже в процессе оформления документов. Например, когда заемщики берут кредит на ремонт, они иногда вспоминают, что забыли включить в смету еще и сантехнику», — делятся наблюдениями в «Русском Стандарте».

Стратегия среднего заемщика заключается как раз в обратном, парирует генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов : запросить заем на сумму больше, чем действительно требуется, чтобы одобрили по крайней мере не меньше, чем хотелось.

«Этой линии поведения много лет, она проявляется еще с тех пор, когда появились первые банковские кредиты, — уточняет он. — Это своего рода суеверие заемщиков, попытка перестраховаться. Ведь они рассматривают кредит как способ повысить уровень потребления, улучшить бытовые условия и психологически тяжело воспринимают отказ или меньшую, чем запрашивалось, сумму. Именно поэтому каждый пятый вовсе отказывается от кредита или займа, если им предложили сумму меньше, чем он запрашивал».

Тренд не для всех

Как бы то ни было, часто заемщики все-таки не могут отказать себе в «кредитном баловстве». И для таких заемщиков нет разницы, идет речь о банке или МФО.

«При принятии решения об одобрении или отказе в получении займа мы в первую очередь ориентируемся на действующую кредитную нагрузку клиента и на его финансовые возможности. Если система видит, что у клиента хорошая кредитная история, он способен вернуть большую сумму, то такое контрпредложение ему поступает. Как правило, речь здесь о продуктах на больший срок — до 12 месяцев. В нашей практике около 70% заемщиков пользуются такой возможностью, — рассказывает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Ирина Хорошко. — Похожая ситуация и в других странах СНГ. А вот, например, в Испании или Польше клиенты берут именно ту сумму, в которой они нуждаются. Такой у них менталитет».

В свою очередь, заместитель директора департамента риск-менеджмента Связь-Банка Даниил Ткач обращает внимание, что клиентское поведение в отношении микрозаймов существенно отличается от поведения при классическом кредитовании.

«Рост финансовой грамотности россиян, безусловно, влияет на желание взять столько денег, сколько тебе действительно нужно. Но, на мой взгляд, ключевым ограничением здесь служит высокая ставка микрозайма, — говорит Ткач. — Клиент понимает существенность переплаты для своего бюджета и старается ее сократить».

По данным Связь-Банка, существенная доля заемщиков, обратившихся за нецелевым потребительским кредитом, готова взять кредит на сумму больше запрашиваемой. Это обуславливается тем, что итоговый размер платежа стоит для клиента на первом месте при определении параметров кредита. Поэтому если клиент видит, что может сохранить размер платежа при увеличении суммы и срока кредита, то берет более крупную сумму.