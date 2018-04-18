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Центробанк сможет санировать страховые организации
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Центробанк сможет санировать страховые организации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации одобрил закон, который вводит механизм санации страховых организаций, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Ранее 12 апреля этот документ был принят Госдумой.
Данный закон направлен на защиту интересов клиентов страховых организаций. «Закон вводит механизм санации страховых организаций — Фонд консолидации страхового сектора — по аналогии с банковским фондом. Фонд создаётся на средства Центробанка и расширяет меры по предупреждению банкротств страховых компаний», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Николай Журавлёв при обсуждении инициативы на заседании комитета.
Согласно закону, Банк России может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации, либо инициировать меры по предупреждению её банкротства.
В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Центробанка вводить мораторий на срок не более трёх месяцев с момента утверждения плана участия регулятора в предупреждении банкротства страховой организации. Мораторий распространяется, в частности, на удовлетворение требований кредиторов, за исключением выплат страховой суммы или замены страховой выплаты.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
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