Центробанк сможет санировать страховые организации

Совет Федерации одобрил закон, который вводит механизм санации страховых организаций, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Ранее 12 апреля этот документ был принят Госдумой

Данный закон направлен на защиту интересов клиентов страховых организаций. «Закон вводит механизм санации страховых организаций — Фонд консолидации страхового сектора — по аналогии с банковским фондом. Фонд создаётся на средства Центробанка и расширяет меры по предупреждению банкротств страховых компаний», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Николай Журавлёв при обсуждении инициативы на заседании комитета.

Согласно закону, Банк России может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации, либо инициировать меры по предупреждению её банкротства.

В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Центробанка вводить мораторий на срок не более трёх месяцев с момента утверждения плана участия регулятора в предупреждении банкротства страховой организации. Мораторий распространяется, в частности, на удовлетворение требований кредиторов, за исключением выплат страховой суммы или замены страховой выплаты.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.