На каких российских курортах дешевле всего провести майские праздники

Вообще майский отдых на нашем юге считается одним из самых дешевых, так как цены там зависят не только от красных дней календаря, но и от погоды. В мае Черное море еще только начинает прогреваться, ночи прохладные. Поэтому тех, кто хочет просто подышать свежим воздухом и послушать шум прибоя вдали от городской суеты, ждут вполне комфортные цены.

Например, как рассказали «Российской газете» эксперты портала «Мир квартир», за «однушку» в центре Евпатории до июня просят 600 рублей в сутки, а в центре Феодосии — 800. Примерно с тех же позиций, что и квартиры, стартуют цены на аренду домов. В Евпатории снять однокомнатный коттедж со всеми удобствами будет стоить 900 рублей в сутки. А к примеру, коттедж в Судаке с евроремонтом, двумя санузлами и восемью спальными местами оценен в 4000 рублей. Но если его снимет компания из восьми человек, то каждому придется платить всего по 500 рублей.

Майские цены на курортах Краснодарского края сопоставимы с крымскими. Однокомнатную квартиру можно снять в Анапе за 600 рублей в сутки, в Туапсе — за 700, студию в Сочи — за 800. Небольшой частный дом под Анапой обойдется арендаторам в 2500 рублей, коттедж посолиднее на 10 человек в Геленджике — в 5500. Но если опять же разделить это на большую компанию, то за 550 рублей можно ежедневно наслаждаться бильярдом, бассейном и сауной.

Премиальные предложения по аренде жилья на Черноморском побережье тоже вполне приемлемые и сопоставимы по стоимости с размещением в отелях среднего уровня. Например, проживание в двухкомнатных апартаментах на 21-м этаже в самом центре Сочи будет стоить от 1700 рублей в сутки, в трехкомнатных — от 2000 рублей. Тем, кто хочет хоть на несколько дней почувствовать себя хозяином роскошной виллы, стоит присмотреться к предложениям в Красной Поляне. Особняк на 5 спален с каминным залом, двумя бассейнами и сауной стоит там 40 000 рублей в сутки. Много дорогих предложений появилось на Южном берегу Крыма . Например, 65-метровые апартаменты в Форосе с видовой террасой и собственным пляжем весь май сдаются за 7000 рублей в сутки, а роскошные 100-метровые апартаменты в Ялте до июня предлагаются за 12 000 рублей. Вилла в Гурзуфе стоит 50 000 рублей в сутки. Ее вместимость 12-14 человек. В доме имеются пять спален, два бассейна, сауна, батут и зона отдыха с лежаками и шезлонгами.

500 рублей в сутки на человека обойдется аренда коттеджа в Судаке

Цены на посуточную аренду жилья на майские праздники практически не изменились с прошлого года, говорит гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко . Найти хорошее предложение можно хоть перед самым выездом на отдых.