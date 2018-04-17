Россиянка продала подруге чужие квартиры и сделала наценку

На очередном заседании по делу якутского застройщика Сергея Дробота был выявлен факт двойных и тройных перепродаж недвижимости его сожительницей, Людмилой Битяй. Об этом сообщает региональное информагентство YakutiaMedia.

В частности, суду были предоставлены свидетельства того, что Людмила Битяй предложила своей подруге приобрести две квартиры в строящемся доме. По словам Битяй, квартиры стоили по 950 тысяч рублей каждая, но для подруги женщина готова была сделать скидку и продать их по 850 тысяч рублей. Фактически же потерпевшая заплатила за две квартиры 1,9 миллиона рублей, то есть, по 950 тысяч за лот. Как выяснилось впоследствии, квартиры уже были ранее проданы другим дольщикам по 750 тысяч рублей каждая.

«Даже в этом они меня обманули. Всем продавали по 750 тысяч, а мне — якобы со скидкой — за 850 тысяч. Когда я отдала им две машины в счет будущих квартир, стоимость двух моих машин была 1,9 млн рублей. За две квартиры они мне выставили счет в 1,7 миллиона рублей и обещали вернуть разницу — 200 тысяч рублей. Конечно, они мне эти деньги не вернули», — показала потерпевшая по этому эпизоду.

Сергей Дробот организовал в 2012 году в Якутске кооператив «Битяй», назвав его в честь своей сожительницы Людмилы Битяй. Застройщик анонсировал строительство в районе аэропорта Якутска двухэтажного жилья с квартирами небольшой площади по цене от 750 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Жилье так и не было построено, кроме того, выяснилось, что у Дробота нет ни разрешения на строительство, ни земельного участка в собственности, ни проектной документации. На застройщика завели уголовное дело, он был объявлен в федеральный розыск и задержан в Алтайском крае в 2015 году.