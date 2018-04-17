С июля крымчане смогут удаленно брать кредиты во всех банках России

"По этому закону с 1 июля граждане смогут загружать биометрические данные. Эту информацию будет хранить Ростелеком . Пройдя один раз такую идентификацию, вы сможете, условно, лежать на пляже в Ялте и получить финансовую услугу удаленно", — рассказал о нововведении Аксаков.

Физические лица в Крыму смогут не выходя из дома получать финансовые услуги крупнейших банков, отделения которых не представлены на полуострове из-за санкций. В программу будут также включены местные банки.