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С июля крымчане смогут удаленно брать кредиты во всех банках России
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С июля крымчане смогут удаленно брать кредиты во всех банках России 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Принятие закона об использовании биометрических данных для удаленной идентификации граждан позволит крымчанам пользоваться услугами любых российских банков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"По этому закону с 1 июля граждане смогут загружать биометрические данные. Эту информацию будет хранить Ростелеком. Пройдя один раз такую идентификацию, вы сможете, условно, лежать на пляже в Ялте и получить финансовую услугу удаленно", — рассказал о нововведении Аксаков.
Физические лица в Крыму смогут не выходя из дома получать финансовые услуги крупнейших банков, отделения которых не представлены на полуострове из-за санкций. В программу будут также включены местные банки.
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