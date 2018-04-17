Немного обеднели. Парламентарии Приангарья и депутаты Госдумы от региона раскрыли доходы

Недвижимость vs нефтянка

По итогам 2017 года список депутатов Заксобрания Приангарья по уровню доходов возглавила иркутская предпринимательница (инвестиции в торговую и офисную недвижимость) Нина Чекотова. Она задекларировала 621,8 млн рублей и стала единственным парламентарием, в разы увеличившим доход — годом ранее она заработала втрое меньше. В собственности Чекотовой 79 земельных участков, девять жилых домов, 35 квартир, несколько комнат в коммунальных квартирах, шесть недостроев, а также канализационная сеть и электросети. В автопарке депутата 2 легковых авто «Мерседес Бенц».

На второе место с третьего по сумме задекларированного дохода вышел за год Владимир Чеботарев — он заработал 110,3 млн рублей, снизив уровень заработка более чем на треть. В его личной собственности числятся 2 участка земли, жилой дом и гараж, в автопарке — моторный катер и снегоход.

Впервые в топ-3 вышел иркутский парламентарий Николай Труфанов, заработавши 64,8 млн рублей. В его владении 2 земельных участка, жилой дом, дача и автомобиль «Мерседес Бенц» С180.

Игорь Гринберг (экс-гендиректор Иркутского алюминиевого завода) за год снизил уровень доходов больше чем на 50% и задекларировал 42,2 млн рублей. Депутат владеет 2 жилыми домами и 4 земельными участками, в его гараже — «Мерседес Бенц» и «Ауди».

Доходы Дмитрия Баймашева (председатель Совета директоров ОАО «Иркутский масложиркомбинат») в 2017 году также сократились, но не так серьезно — 25 млн рублей вместо 33 млн Баймашев владеет 4 участками, 3 жилыми домами и квартирой.

Один из немногих иркутских парламентариев нараставших доход — Александр Вепрев — 37 млн рублей или +5 млн в сравнении с 2016 годом.

Лидер прошлогоднего списка доходов — Марины Седых , гендиректор « Иркутской нефтяной компании » — за прошедший год спустилась на 7 место с 21,5 млн рублей. За год уровень ее доходов упал более чем в 25 раз. Седых по-прежнему владеет участками земли, но 9 вместо 12, квартирой, которой годом ранее в ее собственности не было, и гаражом.

Больше 20 млн рублей удалось заработать также Антону Красноштанову (гендиректор ООО «ФСК „Домстрой), задекларировавший 21,4 млн, а также два земельных участка, жилой дом и место на автостоянке.

Парламентарию Анатолию Дубасу (учредитель 9 компаний и директор ООО „Илимтэк“ и „Энергоресурс“) удалось не снизить, а нарастить доходы, впрочем, в топ-5 это его не вывело — 11,6 млн рублей по итогам 2017 года, а также 2 участка, жилой дом, квартира и УАЗ в личной собственности.

Остальные 13 депутатов иркутского парламента планку в 10 млн рублей не преодолели: Владимир Новожилов за год заработал 6,3 млн рублей, а Анастасия Егорова вместо 60 тысяч рублей, задекларированных в 2016 году, получила доход в 5,3 млн рублей.

Геннадий Истомин в 2017 году задекларировал чуть больше 2 млн рублей, Виктор Шопен (экс-гендиректор ФГУП „Ангарский электролизный химический комбинат“) задекларировал 1,3 млн рублей, Олег Тюменев (директор ангарской газеты „Время“) — 1,1 млн рублей, Андрей Микуляк — около 1 млн рублей, Георгий Любенков — 785 тыс. рублей, Сергей Бренюк — 784 тыс. рублей.

Звание самого малообеспеченного депутата за прошедший год получил сын иркутского губернатора Андрей Левченко (генеральный директор ЗАО „Стальконструкция“, скандально известного исками контрагентов о признании предприятия банкротом): согласно налоговой декларации он заработал 359,8 тыс. рублей. При этом в собственности у Левченко-младшего — недострой, участок земли и 4 дорогих автомобиля — „Лексус LX 570“, „Ниссан Мурано“, „Фольскваген Таурег“ и „Инфинити“.

Глава аппарата „бьет“ депутатов

Примечательно, что доходы всех депутатов Госдумы РФ от Приангарья превышает заработок экс-парламентария региона и бывшего депутата Госдумы от Иркутской области, а сейчас главы аппарата Госдумы РФ Татьяны Вороновой, задекларировавшей 14,5 млн рублей.