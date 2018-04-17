Немного обеднели. Парламентарии Приангарья и депутаты Госдумы от региона раскрыли доходы 

Недвижимость vs нефтянка
По итогам 2017 года список депутатов Заксобрания Приангарья по уровню доходов возглавила иркутская предпринимательница (инвестиции в торговую и офисную недвижимость) Нина Чекотова. Она задекларировала 621,8 млн рублей и стала единственным парламентарием, в разы увеличившим доход — годом ранее она заработала втрое меньше. В собственности Чекотовой 79 земельных участков, девять жилых домов, 35 квартир, несколько комнат в коммунальных квартирах, шесть недостроев, а также канализационная сеть и электросети. В автопарке депутата 2 легковых авто «Мерседес Бенц».
На второе место с третьего по сумме задекларированного дохода вышел за год Владимир Чеботарев — он заработал 110,3 млн рублей, снизив уровень заработка более чем на треть. В его личной собственности числятся 2 участка земли, жилой дом и гараж, в автопарке — моторный катер и снегоход.
Впервые в топ-3 вышел иркутский парламентарий Николай Труфанов, заработавши 64,8 млн рублей. В его владении 2 земельных участка, жилой дом, дача и автомобиль «Мерседес Бенц» С180.
Игорь Гринберг (экс-гендиректор Иркутского алюминиевого завода) за год снизил уровень доходов больше чем на 50% и задекларировал 42,2 млн рублей. Депутат владеет 2 жилыми домами и 4 земельными участками, в его гараже — «Мерседес Бенц» и «Ауди».
Доходы Дмитрия Баймашева (председатель Совета директоров ОАО «Иркутский масложиркомбинат») в 2017 году также сократились, но не так серьезно — 25 млн рублей вместо 33 млн Баймашев владеет 4 участками, 3 жилыми домами и квартирой.
Один из немногих иркутских парламентариев нараставших доход — Александр Вепрев — 37 млн рублей или +5 млн в сравнении с 2016 годом.
Лидер прошлогоднего списка доходов — Марины Седых, гендиректор «Иркутской нефтяной компании» — за прошедший год спустилась на 7 место с 21,5 млн рублей. За год уровень ее доходов упал более чем в 25 раз. Седых по-прежнему владеет участками земли, но 9 вместо 12, квартирой, которой годом ранее в ее собственности не было, и гаражом.
Больше 20 млн рублей удалось заработать также Антону Красноштанову (гендиректор ООО «ФСК „Домстрой), задекларировавший 21,4 млн, а также два земельных участка, жилой дом и место на автостоянке.
Парламентарию Анатолию Дубасу (учредитель 9 компаний и директор ООО „Илимтэк“ и „Энергоресурс“) удалось не снизить, а нарастить доходы, впрочем, в топ-5 это его не вывело — 11,6 млн рублей по итогам 2017 года, а также 2 участка, жилой дом, квартира и УАЗ в личной собственности.
Остальные 13 депутатов иркутского парламента планку в 10 млн рублей не преодолели: Владимир Новожилов за год заработал 6,3 млн рублей, а Анастасия Егорова вместо 60 тысяч рублей, задекларированных в 2016 году, получила доход в 5,3 млн рублей.
Доходы председателя Заксобрания Приангарья Сергея Брилки за 2017 год выросли на полмиллиона рублей и составили 4,7 млн рублей. У вице-спикеров заработок оказался еще ниже: Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова заработали каждый около 3 млн рублей, Андрей Лабыгин — 2,5 млн рублей.
Геннадий Истомин в 2017 году задекларировал чуть больше 2 млн рублей, Виктор Шопен (экс-гендиректор ФГУП „Ангарский электролизный химический комбинат“) задекларировал 1,3 млн рублей, Олег Тюменев (директор ангарской газеты „Время“) — 1,1 млн рублей, Андрей Микуляк — около 1 млн рублей, Георгий Любенков — 785 тыс. рублей, Сергей Бренюк — 784 тыс. рублей.
Звание самого малообеспеченного депутата за прошедший год получил сын иркутского губернатора Андрей Левченко (генеральный директор ЗАО „Стальконструкция“, скандально известного исками контрагентов о признании предприятия банкротом): согласно налоговой декларации он заработал 359,8 тыс. рублей. При этом в собственности у Левченко-младшего — недострой, участок земли и 4 дорогих автомобиля — „Лексус LX 570“, „Ниссан Мурано“, „Фольскваген Таурег“ и „Инфинити“.
Глава аппарата „бьет“ депутатов
Депутаты Госдумы РФ от Иркутской области обнародовали на удивление более скромные доходы, нежели региональные парламентарии. Так, Сергей Тен (владелец семейного дорожно-строительного предприятия ГК „Труд“) вышел с заработком примерно в 10 млн рублей на первое место, вторым стал Михаил Щапов с доходом почти вдвое меньше — 5 млн рублей. Топ-3 замыкает Алексей Пономарев с доходом в 5 млн рублей: в отличие от Щапова, доход которого упал, Пономарев увеличил заработок на 350 тыс. рублей.
Андрей Чернышев с доходом в 4,9 млн рублей вышел на 4 место, следом идет депутат Николай Николаев — 4,65 млн рублей. В топ-5 не попал Николай Будуев, представляющий в Госдуме на только Приангарье, но также Бурятию и Забайкалье — около 4,5 млн рублей по итогам 2017 года. Замыкает список депутатов Госдумы от Иркутской области Алексей Красноштанов, задекларировавший примерно 4,5 млн рублей.
Примечательно, что доходы всех депутатов Госдумы РФ от Приангарья превышает заработок экс-парламентария региона и бывшего депутата Госдумы от Иркутской области, а сейчас главы аппарата Госдумы РФ Татьяны Вороновой, задекларировавшей 14,5 млн рублей.