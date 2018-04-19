После падения рубля россияне стали массово инвестировать в котов

На прошлой неделе произошел резкий обвал рубля, в связи с которым россияне начали массово скупать породистых кошек. Об этом пишет журнал Financial One , ссылаясь на статистику продаж сервиса бесплатных объявлений «Юла».

Представители сервиса уточнили, что пик продаж пришелся на 10 апреля, когда количество сделок возросло в 3,6 раза по сравнению с 3 апреля.

Фото: pixabay.com Самой популярной породой стали шотландские вислоухие коты, на втором месте расположились британские, а на третьей строчке по востребованности оказались мейн-куны. Четвертое и пятое место в рейтинге ценных котов заняли канадские и донские сфинксы.

Средняя цена породистого котенка на «Юле» варьируется от трех до десяти тысяч рублей. Однако за более породистых питомцев, фенотип которых приближен к стандарту породы, торговцы могут потребовать до нескольких тысяч долларов.

Интересное предположение на это явление высказала психолог Марина Гладышева. По ее мнению, резкий бум продаж котов может быть связан с неосознанной попыткой восстановить утраченное чувство контроля за своей жизнью.

«Обычный человек не может повлиять на динамику курсов валют, и у него мало рычагов для управления своими сбережениями и инвестициями в шоковой ситуации. Но он может взять на себя заботу о существе, которое от него зависит, и через это почувствовать, что он не беспомощен», — заявила Гладышева.

К обсуждению также присоединился известный любитель кошек Юрий Куклачев . Он сказал, что обвал рубля никак не связан с ростом продаж кошек. По его мнению, летом часто увеличиваются продажи домашних питомцев. Однако причина этого явления ему неизвестна, ведь своих кошек он не продает.

«Я ведь кошек не продаю. Я даже на выставки не хожу, где продают. Мы друзей не продаем», — подчеркнул Куклачев в беседе с изданием НСН.