После падения рубля россияне стали массово инвестировать в котов 

На прошлой неделе произошел резкий обвал рубля, в связи с которым россияне начали массово скупать породистых кошек. Об этом пишет журнал Financial One, ссылаясь на статистику продаж сервиса бесплатных объявлений «Юла».
Представители сервиса уточнили, что пик продаж пришелся на 10 апреля, когда количество сделок возросло в 3,6 раза по сравнению с 3 апреля.
Фото: pixabay.com Самой популярной породой стали шотландские вислоухие коты, на втором месте расположились британские, а на третьей строчке по востребованности оказались мейн-куны. Четвертое и пятое место в рейтинге ценных котов заняли канадские и донские сфинксы.
Средняя цена породистого котенка на «Юле» варьируется от трех до десяти тысяч рублей. Однако за более породистых питомцев, фенотип которых приближен к стандарту породы, торговцы могут потребовать до нескольких тысяч долларов.
Интересное предположение на это явление высказала психолог Марина Гладышева. По ее мнению, резкий бум продаж котов может быть связан с неосознанной попыткой восстановить утраченное чувство контроля за своей жизнью.
«Обычный человек не может повлиять на динамику курсов валют, и у него мало рычагов для управления своими сбережениями и инвестициями в шоковой ситуации. Но он может взять на себя заботу о существе, которое от него зависит, и через это почувствовать, что он не беспомощен», — заявила Гладышева.
К обсуждению также присоединился известный любитель кошек Юрий Куклачев. Он сказал, что обвал рубля никак не связан с ростом продаж кошек. По его мнению, летом часто увеличиваются продажи домашних питомцев. Однако причина этого явления ему неизвестна, ведь своих кошек он не продает.
«Я ведь кошек не продаю. Я даже на выставки не хожу, где продают. Мы друзей не продаем», — подчеркнул Куклачев в беседе с изданием НСН.