Ещё
После падения рубля россияне стали массово инвестировать в котов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После падения рубля россияне стали массово инвестировать в котов 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
На прошлой неделе произошел резкий обвал рубля, в связи с которым россияне начали массово скупать породистых кошек. Об этом пишет журнал Financial One, ссылаясь на статистику продаж сервиса бесплатных объявлений «Юла».
Представители сервиса уточнили, что пик продаж пришелся на 10 апреля, когда количество сделок возросло в 3,6 раза по сравнению с 3 апреля.
Фото: pixabay.com  Самой популярной породой стали шотландские вислоухие коты, на втором месте расположились британские, а на третьей строчке по востребованности оказались мейн-куны. Четвертое и пятое место в рейтинге ценных котов заняли канадские и донские сфинксы.
Средняя цена породистого котенка на «Юле» варьируется от трех до десяти тысяч рублей. Однако за более породистых питомцев, фенотип которых приближен к стандарту породы, торговцы могут потребовать до нескольких тысяч долларов.
Интересное предположение на это явление высказала психолог Марина Гладышева. По ее мнению, резкий бум продаж котов может быть связан с неосознанной попыткой восстановить утраченное чувство контроля за своей жизнью.
«Обычный человек не может повлиять на динамику курсов валют, и у него мало рычагов для управления своими сбережениями и инвестициями в шоковой ситуации. Но он может взять на себя заботу о существе, которое от него зависит, и через это почувствовать, что он не беспомощен», — заявила Гладышева.
К обсуждению также присоединился известный любитель кошек Юрий Куклачев. Он сказал, что обвал рубля никак не связан с ростом продаж кошек. По его мнению, летом часто увеличиваются продажи домашних питомцев. Однако причина этого явления ему неизвестна, ведь своих кошек он не продает.
«Я ведь кошек не продаю. Я даже на выставки не хожу, где продают. Мы друзей не продаем», — подчеркнул Куклачев в беседе с изданием НСН.
PlayboyRussia.com: последние новости
Мисс Россия-2018 из Чувашии: 12 самых горячих фото победительницы из инстаграма Малышеву назвали фашисткой из-за призыва отстреливать бродячих собак «Цифровое сопротивление»: как в сети реагируют на новый логотип Павла Дурова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии266
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
Первый легальный бордель открывается в России79
В Москве загорелся ТЦ63
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение