Банки обяжут рассчитывать долговую нагрузку заемщиков

Для выдачи кредита на сумму от 10 тысяч рублей банки должны будут оценить показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента. Его расчет станет обязательным со следующего года. Введение ПДН может снизить риски банков и защитить население от закредитованности.

Концепция описана в проекте указания, опубликованном ЦБ . В нем отмечается, что ПДН будет рассчитываться как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к величине среднемесячного дохода. Конкретные методики расчета показателя банкам предлагается определить самостоятельно. Информацию по среднемесячным платежам каждого заемщика для сопоставления с доходам банки будут получать из бюро кредитных историй, по доходам — по различным справкам, включая и полученные от заемщика.

"Планируется, что с 1 января 2019 года будет обязательным расчет ПДН, в следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН показатель будет использоваться в регулировании", — отмечают в ЦБ. В будущем ЦБ планирует использовать ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребкредитам. Видимо, тогда же регулятор, после сбора статистики банков, может установить предельное значение показателя.

Без конкретных ограничений ЦБ оценить последствия ввода ПДН для рынка трудно, говорит директор департамента управления рисками банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич. "Подход к ограничению должен быть нестрогим: в зависимости от клиентской базы и бизнес-процессов в каждом конкретном банке могут быть свои границы ПДН, приводящие к принятию повышенных рисков", — считает он. Сложности может создать обязанность собирать бумажные справки для подтверждения дохода вместо обеспечения доступной инфраструктуры для автоматизированного получения банками данных о занятости и доходах в ПФР ФНС , опасается директор департамента риск-процессов банка "Хоум Кредит" Светлана Напорова.

Основная цель внедрения ПДН — заблаговременный контроль за закредитованностью населения, полагает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова . В ЦБ рассчитывают и на снижение рисков банков по кредитам заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки. Подобный инструмент так или иначе уже используется для анализа платежеспособности заемщиков и принятия кредитных решений, отмечают в банке ВТБ

Методику расчета долговой нагрузки банки определят самостоятельно

При этом заемщикам с высокой долговой нагрузкой и не готовым предоставить необходимые подтверждающие документы для ссуды (в том числе с "серой" зарплатой) будет сложнее получить кредит, допускает Носова. Доля просроченных кредитов в совокупном портфеле банков после ввода ПДН значительно не снизится, считает аналитик.