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Эксперты советуют выбирать сетевые хостелы для проживания в городах проведения ЧМ-2018
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Эксперты советуют выбирать сетевые хостелы для проживания в городах проведения ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее сообщалось, что многие гостиницы и хостелы завышают цены на проживание в летний период.
Специалист по недвижимости АН «EXPONENTA Недвижимость» Андрей Маслов рассказал, как не переплатить за жилье во время ЧМ-2018.
По мнению эксперта, лучше выбирать для проживания крупные сетевые хостелы. Они следят за своим рейтингом на популярных ресурсах и не станут многократно повышать цену или отменять бронь.
Владельцы небольших хостелов или частных квартир могут спекулировать на цене и повышать стоимость.
Андрей Маслов также отметил, что в Москве будет работать городской центр по размещению болельщиков и туристов. Операторы, которые владеют пятью языками, помогут болельщикам найти свободные номера в отелях столицы, подходящие как по цене, так и по месторасположению, передает «Инфореактор».
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