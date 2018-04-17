Эксперты советуют выбирать сетевые хостелы для проживания в городах проведения ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что многие гостиницы и хостелы завышают цены на проживание в летний период.

Специалист по недвижимости АН «EXPONENTA Недвижимость» Андрей Маслов рассказал, как не переплатить за жилье во время ЧМ-2018.

По мнению эксперта, лучше выбирать для проживания крупные сетевые хостелы. Они следят за своим рейтингом на популярных ресурсах и не станут многократно повышать цену или отменять бронь.

Владельцы небольших хостелов или частных квартир могут спекулировать на цене и повышать стоимость.