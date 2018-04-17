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МТС Банк запустил сервис «Витрина залогового имущества»
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МТС Банк запустил сервис «Витрина залогового имущества» 

Банки.ру 42 минуты назад
МТС Банк объявляет о запуске сервиса по продаже непрофильных активов «Витрина залогового имущества». «Благодаря новому сервису пользователь получит полную и актуальную информацию о продаваемых банком объектах. Предлагаемые объекты будут интересны как частным лицам, так и организациям», — отмечается в сообщении кредитной организации.
В банке запуск сервиса называют важным шагом по повышению эффективности реализации залогового имущества. В системе размещена информация более чем о 300 объектах: недвижимости, автомобилях, оборудовании и других активах МТС Банка. «Каждый объект имеет удобную визуализацию местонахождения, подробные фотографии и полное описание. Воспользовавшись услугой обратной связи, можно задать все интересующие вопросы сотрудникам и оставить заявку на осмотр объекта», — отмечается в сообщении.
Большая часть объявлений касается объектов жилой и коммерческой недвижимости. География продаваемых объектов охватывает всю территорию России от Калининграда до Владивостока. Цены на объекты жилой недвижимости начинаются от 165 тыс. рублей (двухкомнатная квартира в Хабаровском крае) и заканчиваются эксклюзивным предложением за 250 млн рублей (загородная резиденция в Московской области на Новорижском шоссе).
«Все выставленные на продажу объекты проверены на юридическую чистоту. При этом у покупателя всегда есть возможность оплаты с помощью кредитного предложения от МТС Банка», — подчеркивается в релизе.
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