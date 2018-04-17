Официальный доход председателя Петросовета 25 тысяч рублей в месяц

Портал «Карельские Вести» выяснил, за счет чего живет спикер горсовета карельской столицы Геннадий Боднарчук.

Депутаты Петросовета отчитались о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Данные опубликованы на сайте Петросовета. Судя по ним, народные избранники карельской столицы живут очень скромно, если сравнивать с карельскими сенаторами.

Самый большой доход задекларирован у депутата Александра Анишина — 9 млн 066 тыс. 981 руб. (с учетом продажи имущества). Следом идет Дмитрий Кузнецов — 5 млн 823 тыс. 051 руб.

Самый низкий доход указал Сергей Дьяков — 153 тыс. 480 руб.

В число народных избранников с невысоким заработком попал и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Его официальный доход составил 300 тыс. руб. в год. То есть в среднем 25 тыс. рублей в месяц. В собственности у спикера горсовета находятся доля в земельном участке, доли в помещениях и сооружениях, снегоход «BRP», катер «Silver Fox», прицеп МЗСА и квартира площадью 104 кв.м.. На иждивении у Боднарчука находятся двое несовершеннолетних детей.

Как нам рассказали в пресс-службе Петросовета, Боднарчук работает на освобожденной основе, то есть зарплату за свою деятельность он не получает.

Мы позвонили спикеру и спросили, за счет чего он живет.

В том-то и дело, что я не получаю зарплату в горсовете. Я сдаю помещения в аренду. Данные указаны на декабрь прошлого года. За полгода я не получал зарплату и получил вот эту сумму за аренду моего имущества. Это официально переведенные мне деньги. Это не зарплата 25 тысяч, это доход за последние шесть месяцев. В прошлом году у меня не было официального места работы, я получал доход от сдачи в аренду помещений и имущества. Я занимаюсь бизнесом, там есть дивиденды, они считаются в начале года и поэтому в декларацию не попали. Вы не сомневайтесь, все на контроле у налоговых органов