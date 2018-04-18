В Екатеринбурге торгуют самой дорогой летней резиной

Средняя стоимость комплекта летних шин в уральской столице составляет 9 480 рублей. Это — на 28% выше среднего показателя по стране (6 840 рублей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса «Юла».

Дороже, чем в Екатеринбурге , приобрести летние шины можно только в Москве (10 990 рублей). А самая дешевая резина — в объявлениях Уфы (5 980), Владивостока (5 970), Севастополя (5 730), Сочи (5 175) и Саратова (5 046).

С начала марта количество запросов по поиску летней резины увеличилось в 3,6 раза, а хранения шин — в 9 раз. Наибольший интерес екатеринбуржцев к сезонной смене шин пришелся на март. Тогда же вырос спрос на услугу хранения сменных комплектов.