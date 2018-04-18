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В Екатеринбурге торгуют самой дорогой летней резиной
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В Екатеринбурге торгуют самой дорогой летней резиной 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Средняя стоимость комплекта летних шин в уральской столице составляет 9 480 рублей. Это — на 28% выше среднего показателя по стране (6 840 рублей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса «Юла».
Дороже, чем в Екатеринбурге, приобрести летние шины можно только в Москве (10 990 рублей). А самая дешевая резина — в объявлениях Уфы (5 980), Владивостока (5 970), Севастополя (5 730), Сочи (5 175) и Саратова (5 046).
С начала марта количество запросов по поиску летней резины увеличилось в 3,6 раза, а хранения шин — в 9 раз. Наибольший интерес екатеринбуржцев к сезонной смене шин пришелся на март. Тогда же вырос спрос на услугу хранения сменных комплектов.
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