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Во Вьетнаме хотят поднять налог на недвижимость
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Во Вьетнаме хотят поднять налог на недвижимость 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамские власти рассматривают введение нового налога для владельцев недвижимости стоимостью в 700 млн донгов ($30 700) и более
Министерство финансов предложило брать с таких людей налог в 0,4 процента, что, по мнению специалистов из ведомства, будет ежегодно приносить бюджету 31 трлн. донгов ($1,3 млрд). Так же, по их словам, это позволит Вьетнаму «соответствовать нормам ставок налога на имущество в других странах».
Предложение вызвало критику у многих экспертов.
Так, председатель Ассоциации недвижимости Хошимина Ле Хоанг Чау заявил, что такие сборы станут обременительны для собственников, которые итак уже платят налог на землепользование от 10% до 50% от стоимости своей собственности.
Генеральный директор Viet An Hoa Real Estate Investment JSC Тран Хан Кванг добавляет, что под установленную министерством ценовую планку попадает 95% недвижимости в Сайгоне. Он считает, что такие меры могут серьезно затормозить рынок недвижимости стране.
Директор Департамента налоговой политики при Министерстве финансов Фам Динь Тхи заявил скептикам, что понимает всю сложность ситуации. И поэтому в законопроект будет добавлена статья, позволяющая собственникам откладывать свои налоговые платежи до момента продажи жилья.
Но пока новые налоги остаются не более чем предложением. Минфин планирует разослать копии документа в другие правительственные ведомства, чтобы узнать их мнение.
Источник: VnExpress
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