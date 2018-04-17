Московский предприниматель выплатил долг после ареста автотранспорта

700 тыс. рублей помог вернуть топливно-энергетической компании судебный пристав-исполнитель Головинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве . После ареста 4-х автотранспортных средств, находящихся в личном пользовании, должник погасил задолженность.

Владелец нескольких предприятий в Костроме попался на невыплате коммунальных услуг общей суммой почти 700 тыс. руб. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако не выполнил требования исполнительного документа в срок. Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на средства в банке гражданина, а также арестовано 4 автомобиля. Но и после этого долг не был погашен.

Судебный пристав вышел по адресу регистрации должника и на месте предупредил об ответственности в соответствии со статьей 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту). После рекомендаций не доводить ситуацию до принудительной реализации арестованного имущества должник полностью погасил долг.