Как снизить расходы на контрольно-кассовую технику

— С какими проблемами сегодня сталкиваются предприниматели при замене контрольно-кассовой техники?

— Проблемы могут начаться с выбора устройства. Онлайн-кассу можно купить по-старинке, в магазине. Безусловно, там можно выбрать аппарат, подходящий как по стоимости, так и набору функций, после заключить договор с оператором фискальных данных, регистрировать в ФНС и т. д. На всех этих шагах тратится основной ресурс — время. Но в процессе работы предприниматель понимает, что ему нужен, к примеру, эквайринг, обращается в банк и узнает, что подключить к его модели кассы, к сожалению, невозможно. Значит, нужно или дорабатывать кассу, или приобретать новую. И это лишь один из возможных вариантов развития событий. В рамках магазина ни покупатель, ни продавец в полной мере не могут предложить комплексное обслуживание, которое есть в банке.

— В 2017 году дочерняя компания Сбербанка «Эвотор»* выпустила одноименный смарт-терминал. Его название расшифровывается как «Эволюция торговли», и это действительно так. «Эвотор» — касса, состоящая из планшета на платформе Андроид, фискального принтера для печати чека и фискального накопителя. Настройка и меню кассы интуитивно понятны каждому владельцу смартфона или планшета. Сам «Эвотор» работает как конструктор: в зависимости от потребностей бизнеса к нему можно подключить весы, денежный ящик, 1D и 2D (для ЕГАИС) сканеры и др. Устройство полностью интегрировано с основными pos-терминалами, которые использует Сбербанк. Соответственно, настройка безналичной оплаты пройдет без каких-либо расходов по замене оборудования. Наконец, функционал «Эвотора» можно значительно расширить за счет приложений на market.evotor.ru.

— Расскажите подробнее об этом сервисе.

— Это облачный сервис, аналога которого у наиболее известных конкурентов «Эвотора» пока нет. Предпринимателям сейчас доступно более 180 приложений, в том числе и бесплатных. Все программы сгруппированы по темам «Товарный учет», «Обмен с 1С», «Аналитика и отчеты» и т. д. Для удобства посетителей самые популярные приложения выделены в отдельный блок. С помощью этих сервисов можно и снизить расходы (загрузить приложение, которое сделает ненужным большинство услуг бухгалтера), и в режиме онлайн отслеживать остатки на складе, и повышать продажи. К примеру, ряд приложений по программе лояльности работают на анализе массива данных: отслеживают покупки клиентов, формируют наиболее типичные, и затем подсказывают продавцу, что еще можно предложить покупателю.

— Предприниматели, особенно начинающие, жалуются на высокую стоимость оборудования. Какова она у «Эвотора»?

— Стоимость комплекта с фискальным накопителем и 1D-сканером сегодня в пределах 30 тысяч рублей. Это сопоставимо, а в ряде случаев и ниже предложений конкурентов. Но помимо продажи Сбербанк с марта этого года предлагает и аренду «Эвотора». Ее преимущество в том, что за умеренную плату (аренда оборудования в месяц на тарифе «Стандарт» составляет 1400 рублей) предприниматель получает полностью готовое для работы оборудование: кассу, фискальный накопитель, оператора фискальных данных и услугу резервной кассы. На этой услуге я хотела бы остановиться подробнее. К примеру, у вас по какой-то причине сломалась касса. Если вы ее покупали, то все расходы по ремонту или приобретению новой несете самостоятельно. Страшен даже не сам ремонт, а время простоя, в течение которого вы не можете получать прибыль. В случае же аренды Сбербанк в течение одного дня меняет сломанную кассу на новую с сохранением старого фискального накопителя. Дополнительная регистрация в ФНС не требуется.

В итоге стоимость затрат в первый месяц составит 1400 рублей против 30 тысяч при покупке. А это особенно важно для начинающих предпринимателей, у которых каждый рубль на счету. Наконец, если вы по какой-то причине решили прекратить бизнес, кассу можно вернуть в банк.

— Популярная сегодня форма торговли — интернет-магазин. Как действовать предпринимателю в этом случае?

— Предпринимателю необходимо подключить услугу интернет-эквайринга либо в банке, либо оставить заявку на сайте банка по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/internet_acquiring. В течение суток с клиентом свяжется специалист банка для подписания договора. После этого клиент получит настройки для подключения сайта и варианты настройки фискализации.

Способов подключения несколько: настройка на сайте партнера, платежи через онлайн-кассу, оплата через Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, оплата в социальных сетях, выставление счета по электронной почте и, наконец, создание собственного интернет-магазина бесплатно с подключенным эквайрингом Сбербанка.

Общий итог следующий. Можно приобретать оборудование в магазине, и потом в течение нескольких дней его настраивать без гарантии, что дополнительно приобретенные элементы будут работать корректно. Либо можно обратиться в банк и при минимальных расходах получить как абсолютно готовую кассу, так и техническую поддержку специалистов. Решать вам.

* Банк выступает агентом указанной компании