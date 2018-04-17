В прошлом году Банк России выявил 137 финансовых пирамид

Черные кредиторы, лжестраховщики, нелегальные форекс-дилеры. Финансовые мошенники внедрились во все сферы жизни. Как противостоять тем, кто так и норовит отнять чужие деньги? — Разбирались калининградские «Вести».

Екатерина Хорова делится опытом своих хороших знакомых. Они потеряли немалые накопления, доверившись финансовым мошенникам.

— Они вложились, очень крупную сумму. Обещали высокий процент, все хорошо, но оказалось, что в итоге не то, что не получили процент, а потеряли даже то, что вложили туда. Финансовые мошенники — серьезная угроза. В прошлом году Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Предварительный ущерб от их деятельности — около 1 млрд руб. На просторах интернета за деньгами россиян охотились 800 мошеннических сайтов, работающих в сфере финансового рынка. Предложений получить высокий процент дохода прямо сейчас масса. В интернете, газетах объявлений, листовках на улицах. Стоит ли доверять таким обещаниям?

Валерий Лях , директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

— Их основная задача — собрать как можно больше первоначальных взносов и уплыть в неизвестном направлении. Мошеннические фирмы можно распознать по нескольким основным признакам. Во-первых, по тому, какая доходность их якобы финансовых продуктов. Если вам предлагают баснословные прибыли или хотя бы завышенные доходы по сравнению со среднерыночными — это повод задуматься. Второе. Мошенники, как правило, пользуются агрессивной рекламой и принципами «сетевого маркетинга». Наконец, у преступников нет лицензии Банка России.

Но очень часто мошенники работают под видом легальной компании, маскируясь под КПК, МФО или другие финансовые организации. Их цель — привлечь как можно больше средств, «пропылесосить». Они собирают деньги, поначалу даже выплачивают проценты, но, набрав побольше денег, исчезают.

Внимательно читайте договор, советуйтесь с юристами, изучайте сайт организации и отзывы о ней. В погоне за сверхприбылью руководствуйтесь здравым смыслом.

Екатерина Хорова, житель Калининграда:

— Это все очень заманчиво, это все очень звучит, когда тебе предлагают большую сумму за короткий срок. Стараться даже не вникать в это все, стоит раз пообщаться. И все. Тебя вовлекут, закрутят, завертят. Будет сложно оттуда выбраться. Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России: — В последнее время достаточно большое распространение получили схемы, через которые мошенники обманывают наших сограждан через Интернет. Используя минимальную информацию, которая доступна о человеке, например, через социальные сети, расположить себя к ним, вызвать доверие. И фактически выманить у него деньги. Чтобы узнать, является ли компания легальной, достаточно зайти на сайт Банка России и проверить, есть ли у компании лицензия, выданная Банком России. Впрочем, даже если вы не попались на удочку, но сомневаетесь в чистоплотности фирмы, сообщите о ней в Банк России, это поможет вовремя распознать возможную незаконную схему и предотвратить преступления.