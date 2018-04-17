Средний чек москвичей в магазинах вырос

Средний чек москвича в магазине вырос за год на 6,2% и составил в марте 739 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

В марте прошлого года средний чек был на 43 рублей ниже и составлял 696 рублей. В этом году он начал расти с января. За месяц чек вырос на 2,2% и достиг отметки в 739 рублей. Для сравнения в северной столице в марте чек оказался на отметке в 701 рубль — годовой рост оказался более чем скромным и составил всего 0,7%.

"Вот уже несколько месяцев подряд средний чек растет в гипермаркетах. И март не стал исключением, когда его размер вырос на 3,8%. Правда, до уровня марта прошлого года размер чека не дотянул. В супермаркетах за месяц средний чек потерял 1,7% по сравнению с февральскими значениями, зато за год он вырос на 3,9%", — отметили в пресс-службе.

Там же добавили, что покупатели постепенно возвращаются в небольшие магазины традиционной торговли. После серьезного провала размера среднего чека в этом канале в течение двух прошлых лет его значения постепенно восстанавливаются в последние месяцы. Так, в марте относительно февраля чек в магазинах, торгующих через прилавок, прибавил 10,8%, а за год рост составил 14,4%.