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Средний чек москвичей в магазинах вырос
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Средний чек москвичей в магазинах вырос 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средний чек москвича в магазине вырос за год на 6,2% и составил в марте 739 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".
В марте прошлого года средний чек был на 43 рублей ниже и составлял 696 рублей. В этом году он начал расти с января. За месяц чек вырос на 2,2% и достиг отметки в 739 рублей. Для сравнения в северной столице в марте чек оказался на отметке в 701 рубль — годовой рост оказался более чем скромным и составил всего 0,7%.
"Вот уже несколько месяцев подряд средний чек растет в гипермаркетах. И март не стал исключением, когда его размер вырос на 3,8%. Правда, до уровня марта прошлого года размер чека не дотянул. В супермаркетах за месяц средний чек потерял 1,7% по сравнению с февральскими значениями, зато за год он вырос на 3,9%", — отметили в пресс-службе.
Там же добавили, что покупатели постепенно возвращаются в небольшие магазины традиционной торговли. После серьезного провала размера среднего чека в этом канале в течение двух прошлых лет его значения постепенно восстанавливаются в последние месяцы. Так, в марте относительно февраля чек в магазинах, торгующих через прилавок, прибавил 10,8%, а за год рост составил 14,4%.
Индекс "среднего чека" посчитан благодаря информации, собранной с помощью скан-панели домохозяйств. Данные поступают в режиме онлайн от 30 тысяч покупателей в 180 городах России.
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