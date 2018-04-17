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Только треть бизнесменов Тамбова отчиталась о доходах
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Только треть бизнесменов Тамбова отчиталась о доходах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным на 17 апреля, в Тамбове декларации о доходах сдали 2,5 тысячи предпринимателей. Это лишь 35% от общего числа, сообщают местные СМИ.
По полученным данным, 701 человек задекларировал доходы в размере от 1 до 10 млн рублей, 19 человек — от 10 до 100 миллионов, один человек — от 100 до 500 млн рублей.
По сравнению с прошлым годом количество миллионеров в городе выросло почти в два раза.
До завершения декларационной кампании осталось две недели. Окончательный срок представления деклараций наступит 3 мая.
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