Только треть бизнесменов Тамбова отчиталась о доходах

По данным на 17 апреля, в Тамбове декларации о доходах сдали 2,5 тысячи предпринимателей. Это лишь 35% от общего числа, сообщают местные СМИ.

По полученным данным, 701 человек задекларировал доходы в размере от 1 до 10 млн рублей, 19 человек — от 10 до 100 миллионов, один человек — от 100 до 500 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом количество миллионеров в городе выросло почти в два раза.

До завершения декларационной кампании осталось две недели. Окончательный срок представления деклараций наступит 3 мая.