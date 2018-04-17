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Barclays: клиенты часто спрашивают, стоит ли держать деньги в Британии
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Barclays: клиенты часто спрашивают, стоит ли держать деньги в Британии 

Банки.ру 2 часа назад
Состоятельные россияне, которые имеют счета в Великобритании, обеспокоены ухудшением геополитической ситуации, сказал директор Barclays Private Bank Александр Макарин.
«Конечно, люди задают вопросы о том, стоит ли держать деньги в Британии. Мы говорим, что можем перевести их в Barclays Bank в Швейцарии», — сказал он.
По его словам, пока формально никаких изменений в политике банка по отношению к российским клиентам нет. «Мы продолжаем работать с российским рынком, если не случится какой-нибудь ужасной катастрофы и он не закроется. Строже ничего не стало. Премьер-министр Великобритании заявила, что правительство собирается пересмотреть отношение к россиянам, возможно, это будут какие-то частные санкции», — рассказал Макаров.
«Мы не закрыли ни одного счета за последние несколько лет», — добавил он.
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