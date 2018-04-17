Barclays: клиенты часто спрашивают, стоит ли держать деньги в Британии

Состоятельные россияне, которые имеют счета в Великобритании , обеспокоены ухудшением геополитической ситуации, сказал директор Barclays Private Bank Александр Макарин

«Конечно, люди задают вопросы о том, стоит ли держать деньги в Британии. Мы говорим, что можем перевести их в Barclays Bank в Швейцарии », — сказал он.

По его словам, пока формально никаких изменений в политике банка по отношению к российским клиентам нет. «Мы продолжаем работать с российским рынком, если не случится какой-нибудь ужасной катастрофы и он не закроется. Строже ничего не стало. Премьер-министр Великобритании заявила, что правительство собирается пересмотреть отношение к россиянам, возможно, это будут какие-то частные санкции», — рассказал Макаров.

«Мы не закрыли ни одного счета за последние несколько лет», — добавил он.