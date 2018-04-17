В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на майские праздники

«Туры на майские праздники начали продаваться ещё два месяца назад, когда стартовало раннее бронирование. На 20% вырос спрос на внутренний отдых», — заявила она.

Испания, Болгария, ОАЭ и Греция. По её словам, из зарубежных направлений лидером стала Турция . В пятёрку также попали Кипр

Из российских направлений в бюджетном сегменте первенствует Крым

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток.