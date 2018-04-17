АТОР назвал самые дешевые направления для отдыха в мае

Туры в Турцию Крым оказались самими дешевыми для россиян, уезжающих отдыхать на майские праздники. Так, поездка на российский полуостров стоит порядка 40 тысяч на двоих за семь дней. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Турция также входит в пятерку наиболее экономичных направлений: средняя цена порядка 22-25 тысяч рублей с перелетом и проживанием в отеле по системе all inclusive. Турция чуть дороже Крыма, но востребованность большая

Немного дороже стоят путевки на курорты Краснодарского края : в Сочи Анапу . Так, недельное путешествие в Сочи обойдется в 45-50 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены перелет и трехразовое питание в бюджетной гостинице.

Самым дорогим направлением на майские праздники оказалась Греция . Тур на двоих туда обойдется в 98 тысяч рублей. За эти деньги там можно отдохнуть неделю в отеле с системой all inclusive. Однако Ломидзе отметила, что на данный момент предложение превышает спрос, поэтому в ближайшее время туры в Грецию подешевеют.