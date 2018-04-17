Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами

Действия Роскомнадзора привели к сбою в работе банковских карт, сообщает Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко.».

По информации канала, сегодня некоторым российским банкам и платежным системам не всегда удается успешно провести онлайн-платежи картами MasterCard. Пользователи жалуются, что невозможно подтвердить платеж по SMS.

По предварительным данным, проблемы связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

Ранее СМИ сообщили, что сайт Роскомнадзора могли атаковать хакеры. По их данным, сегодня официальная интернет-страница ведомства функционировала «с перебоям», не открываясь при большей части попыток зайти на нее, а причиной тому могла быть «мощная DDoS-атака», которой подвергся сайт. Пресс-служба Роскомнадзора отказалась прокомментировать неполадки.