Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами

Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами

Действия Роскомнадзора привели к сбою в работе банковских карт, сообщает Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко.».

По информации канала, сегодня некоторым российским банкам и платежным системам не всегда удается успешно провести онлайн-платежи картами MasterCard. Пользователи жалуются, что невозможно подтвердить платеж по SMS.

По предварительным данным, проблемы связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

Ранее СМИ сообщили, что сайт Роскомнадзора могли атаковать хакеры. По их данным, сегодня официальная интернет-страница ведомства функционировала «с перебоям», не открываясь при большей части попыток зайти на нее, а причиной тому могла быть «мощная DDoS-атака», которой подвергся сайт. Пресс-служба Роскомнадзора отказалась прокомментировать неполадки.

13 апреля Таганский районный суд принял решение о «незамедлительной» блокировке мессенджера Telegram и выдал Роскомнадзору резолютивную часть решения, что глава ведомства Александр Жаров ранее называл «отмашкой» для начала блокировки. Накануне Роскомнадзор, получив решение Таганского районного суда Москвы , приступил к ней, направив операторам связи требование ограничить доступ к Telegram и заблокировать миллионы IP-адресов, к которым привязан мессенджер.