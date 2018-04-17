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Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами
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Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами 

Рамблер 2 часа назад
Действия Роскомнадзора привели к сбою в работе банковских карт, сообщает Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко.».
По информации канала, сегодня некоторым российским банкам и платежным системам не всегда удается успешно провести онлайн-платежи картами MasterCard. Пользователи жалуются, что невозможно подтвердить платеж по SMS.
По предварительным данным, проблемы связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.
Ранее СМИ сообщили, что сайт Роскомнадзора могли атаковать хакеры. По их данным, сегодня официальная интернет-страница ведомства функционировала «с перебоям», не открываясь при большей части попыток зайти на нее, а причиной тому могла быть «мощная DDoS-атака», которой подвергся сайт. Пресс-служба Роскомнадзора отказалась прокомментировать неполадки.
13 апреля Таганский районный суд принял решение о «незамедлительной» блокировке мессенджера Telegram и выдал Роскомнадзору резолютивную часть решения, что глава ведомства Александр Жаров ранее называл «отмашкой» для начала блокировки. Накануне Роскомнадзор, получив решение Таганского районного суда Москвы, приступил к ней, направив операторам связи требование ограничить доступ к Telegram и заблокировать миллионы IP-адресов, к которым привязан мессенджер.
Кроме того, вчера стало известно, что ведомство выявляет IP-адреса, по которым Telegram «мигрирует», обходя блокировку. Например, к сегодняшнему дню были заблокированы более двух миллионов IP-адресов американской компании Amazon, которая в том числе предоставляет услуги хостинга. СМИ связывают возникающие сегодня проблемы в работе многих сайтов именно с действиями Роскомнадзора.
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