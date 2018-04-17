Discovery Sport. Специальная серия в АВИЛОН за 2 888 000 рублей

Встречайте Discovery Sport специальной серии. Уже в процессе изготовления этот роскошный компактный внедорожник был оснащен опциям, которые наиболее востребованы в России , что позволило сделать его необычайно привлекательной покупкой.

Важно отметить, что в цену уже включен уникальный сервисный пакет, покрывающий стоимость всех работ и материалов по плановому техническому обслуживанию на пять лет вперед. **

Для покупателей Discovery Sport специальной серии действуют особые условия по кредиту со ставкой 3,7% годовых ***, а также программа ReStart, гарантирующая выкуп вашего автомобиля дилером через два года после покупки по фиксированной цене. ****

Вот лишь основные выгодные отличия Discovery Sport специальной серии:

Экономичный 2-литровый турбодизельный двигатель TD4 мощностью 150 л.с. гарантирует плавность хода и отличную динамику на любых дорогах. Передние и задние датчики парковки и камера заднего вида незаменимы в городских условиях и помогают сохранять уверенность даже в тесном пространстве. Информационно-развлекательная система InControl Touch***** с 8-дюймовым сенсорным экраном предоставит вам удобный доступ к информации, контактам и развлечениям. Функция предварительного запуска двигателя с дистанционным управлением позволяют заранее прогреть автомобиль, а функции подогрева лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений сделают зимние поездки еще более комфортными.

Закажите тест-драйв Discovery Sport специальной серии и убедитесь, что этот внедорожник идеально адаптирован к российским условиям!

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 135-20-19 WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10 Автомобили в наличии

Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).

Беларуси / landrover.avilon.ru * Предложение действует с 04.04.2018 по 30.04.2018 года. Стоимость включает НДС 18% и указана для нового автомобиля Discovery Sport специальной серии в комплектации SE (Эс Е) с ПТС 2018 года c дизельным двигателем объемом 2.0 л. мощностью 150 л. с. Стоимость рассчитана с учетом скидки 50 000 рублей на покупку нового автомобиля по программе Trade In (Трейд ин — обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного клиентом у официального дилера на территории РФ / Казахстана Армении , на новый Discovery Sport специальной серии в наличии с доплатой в салоне официального дилера Land Rover АВИЛОН ).

** ТО (техническое обслуживание) сроком на 5 лет включено в услугу «Сервисный пакет». Сервисный пакет входит в цену автомобиля и покрывает стоимость работ и запасных частей на все обязательные базовые операции в рамках регулярного ТО в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо до достижения пробега 120 000 км. Наличие данного пакета позволяет сократить затраты на обслуживание до 50% (в зависимости от срока владения и интенсивности эксплуатации автомобиля). Предложение ограничено. Автомобиль на изображении может отличаться от представленных в салоне. Полные условия на сайте официального дилера Land Rover АВИЛОН. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

*** Land Rover Financial Services (Финансовые услуги). Кредит предоставляется ООО Русфинанс Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1792 (далее — «Банк»). Условия предложения: первоначальный взнос — 40%, срок кредита — 12 мес., ставка — 5,7% годовых, валюта кредита — рубль РФ. Требуется оформление полиса КАСКО (полное) в любой страховой компании. Полное и частичное досрочное погашение возможно в любую дату. Сумма кредита от 100 000 руб. до 8 500 000 руб. в зависимости от банка. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Банк принимает решение о выдаче кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями Банка к заемщикам. Условия указаны по состоянию на 01.04.2018г. Программа распространяется на все комплектации новых Discovery Sport. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

****ReStart (Перезапуск). Гарантированный выкуп осуществляется при покупке нового Discovery Sport специальной серии у официального дилера Land Rover по программе ReStart. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» , ген. лиц. ЦБ РФ № 1792. Полные условия программы на сайте landrover.ru.

***** Touch (англ. — Сенсорный).