Омич лишился 25 000 рублей при покупке летней резины

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

31-летний житель Омска в интернете искал летнюю резину. И увидел выгодное предложение — четыре колеса всего за 25 000 рублей. Мужчина согласился на условия продавца из Тюмени , чтобы успеть купить товар по низкой цене. Тот должен был отправить посылку транспортной компанией, а омич перечислить ему всю сумму на банковскую карту.

«В процессе оформления перевода на телефон заявителя пришло уведомление из банка о неблагонадежности получателя денег. Однако злоумышленник объяснил это обстоятельство якобы несостоявшейся ранее сделкой и всё-таки убедил покупателя перевести деньги уже на другую карту. После этого иногородний житель перестал выходить на связь», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области

Отметим, что в настоящее время полицейские направили запросы операторам сотовой связи и в банк, чтобы установить местонахождение абонента и проверить движение денег на счету.