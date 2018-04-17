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Омич лишился 25 000 рублей при покупке летней резины
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Омич лишился 25 000 рублей при покупке летней резины 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
31-летний житель Омска в интернете искал летнюю резину. И увидел выгодное предложение — четыре колеса всего за 25 000 рублей. Мужчина согласился на условия продавца из Тюмени, чтобы успеть купить товар по низкой цене. Тот должен был отправить посылку транспортной компанией, а омич перечислить ему всю сумму на банковскую карту.
«В процессе оформления перевода на телефон заявителя пришло уведомление из банка о неблагонадежности получателя денег. Однако злоумышленник объяснил это обстоятельство якобы несостоявшейся ранее сделкой и всё-таки убедил покупателя перевести деньги уже на другую карту. После этого иногородний житель перестал выходить на связь», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что в настоящее время полицейские направили запросы операторам сотовой связи и в банк, чтобы установить местонахождение абонента и проверить движение денег на счету.
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